A Secretaria de Assistência Social de Cambé começa hoje (19) a segunda etapa da entrega dos cartões do programa Comida Boa, do Governo do Estado. O benefício agora passa a ser para os trabalhadores autônomos e microempresários que não fazem parte do Cadastro Único e que a renda familiar não ultrapasse R$522,50 per capta.O cartão tem o valor de R$50 e deve ser usado como voucher nos estabelecimentos cadastrados. O auxílio só é válido para os produtos da cesta básica. Cambé possui 26 pontos, como, por exemplo: Supermercado Mercado Miliozzi.

Segundo a Secretaria de Assistência Social do município, 1572 famílias poderão receber o benefício nesta etapa. Ainda segundo a secretaria, serão disponibilizadas três parcelas do valor e após o cadastro, mesmo sem o cartão, é possível usar o auxílio nos estabelecimentos, pois ele é vinculado ao CPF.O horário para a retirado do cartão é das 8h30 às 11h e das 13h às 16h30 nos seguintes locais: Praça Ceu, Centro da Juventude, Centro de Convivência do Tupi, Centro de Convivência Novo Bandeirantes e Cras Campos Verdes.

O beneficiário deve ir de máscara e levar o CPF e um documento com foto. Também é proibida a entrada de crianças nos locais indicados. As filas serão organizadas mediante a ordem de chegada.