Segunda fase do concurso de delegado da PCPR é realizada neste domingo

A segunda fase do concurso público da Polícia Civil do Paraná aconteceu neste domingo (12), no Centro Politécnico, em Curitiba. Ao todo, 1.174 candidatos participaram da prova de conhecimentos específicos para delegado da PCPR.

Serão classificados os 500 candidatos com melhor pontuação, mais os empatados na última colocação. Eles poderão prosseguir nas demais fases do certame, que são as provas de títulos, higidez física, aptidão física e de investigação de conduta.

O delegado-geral da PCPR, Silvio Jacob Rockembach, o delegado-adjunto Riad Braga Farhat e os membros da Comissão do Concurso e da Banca Examinadora estiveram no local da prova acompanhando o evento.

O concurso transcorreu dentro da normalidade. Não foi verificado nenhum problema que atrapalhasse o bom andamento na aplicação da prova.

VAGAS – Estão sendo ofertadas 50 vagas para o cargo de delegado de polícia, 50 para papiloscopista e 300 para investigador. O ingresso dos candidatos aprovados deve ocorrer já no segundo trimestre de 2022.

Agência Estadual de Notícias