Segurança particular impede furto em distribuidora de gás em Cambé; veja o vídeo

Uma tentativa de furto foi registrada no início da madrugada desta segunda-feira (31/05), em uma distribuidora de gás localizada na Rua Curitiba (próximo do Corpo de Bombeiros) na região central de Cambé.

De acordo com a empresa de segurança particular PREVENÇÃO SEGURANÇA ELETRÔNICA, as câmeras flagraram o suspeito tentando subtrair uma cota de gás. Um dos funcionários da empresa de segurança, de imediato deslocou até o local. Ao perceber a presença do agente, o rapaz abandonou o botijão e acabou evadindo-se sentido Jardim Tupi.

A poucos dias atrás, como a distribuidora não tinha monitoramento de alarme nos fundos da empresa, o mesmo homem que é o principal suspeito, subtraiu algumas cotas de gás. Desta vez ele foi impedido mas acabou não sendo preso.

Como na primeira oportunidade o suspeito conseguiu concretizar o furto, acreditou que seria possível também na segunda vez realizar o delito, mas as câmeras de segurança ajudaram a impedir o sucesso da ação do rapaz.