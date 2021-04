Seguranças evitam furto de objetos no cemitério de Cambé

O reforço na segurança do Cemitério Municipal Pe. Symphoriano Kopf, em Cambé, principalmente nos períodos da noite e da madrugada, já está colhendo frutos. Seguranças que fazem o monitoramento e proteção do local impediram um furto de objetos retirados de túmulos no início da madrugada de sábado (24/04).

De acordo com o diretor do cemitério, Éder Fogaça, foram encontradas três malas com ferramentas e também com placas, crucifixos e outras peças de bronze, que foram retirados de vários túmulos. Estas bolsas estavam escondidas no cemitério para posterior retirada por parte dos ladrões. Os objetos serão devolvidos aos proprietários dos túmulos.

“Tínhamos muitas reclamações de furtos e roubos no cemitério e, por isso, buscamos reforçar e ampliar a segurança no local, que deveria ser sagrado e respeitado, mas que é visitado por bandidos e usuários de drogas. Esse reforço já começa a dar resultados como esta apreensão. Peço que fiquem de olho e nos ajudem a prender estes bandidos denunciando pessoas em atitudes suspeitas dentro ou próximo do cemitério”, afirmou o prefeito Conrado Scheller.