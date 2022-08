Seleção brasileira de handebol sub-18 convoca dois atletas cambeenses

Dois atletas cambeenses foram convocados para um período de treinamentos com a seleção brasileira de handebol masculino sub-18. O treinamento dos atletas, Gabriel Costa e Vitor Hugo, será do dia 28/08 ao dia 03/09, na cidade São José, em Santa Catarina.

Segundo técnico cambeense Rodolfo Cyborg, essa é a primeira vez que atletas de base do município são convocados para a seleção brasileira. “É um trabalho em equipe de anos, com muita seriedade e apoio da Secretaria Municipal de Esportes, que faz esses resultados acontecerem”, destaca. Ele também explica que essa convocação é uma eliminatória para a seleção permanente. “A ideia é que os atletas façam uma boa fase de treinamentos para serem chamados para a próxima fase”, detalha o técnico.

Cyborg explica que, devido à pandemia, o número de competições foi reduzido. Com isso, a comissão técnica de handebol brasileira teve que alterar o modelo de convocação de atletas. “Normalmente as convocações da seleção brasileira juvenil são feitas por observação das comissões técnicas e indicações dos treinadores das principais equipes do Brasil, mas por conta da pandemia essas convocações estão sendo feitas por indicação”, informa. Pela equipe sub-18 de Cambé fazer parte das principais equipes dessa categoria do Paraná, a comissão encaminhou um link para cadastro de possíveis atletas para a seleção. “Nós cadastramos quatro atletas aqui de Cambé e dos quatro, dois foram convocados. Gabriel Costa e Vitor Hugo”, comemora Cyborg.

Vitor Hugo e Gabriel Costa foram campeões pela equipe sub-18 de Cambé no Campeonato Paranaense de Handebol. Além disso, eles participam da equipe adulta e disputam a chave bronze na semifinal do campeonato. Os atletas foram campeões da fase regional dos Jogos Abertos e irão participar dos Jogos da Juventude sendo os dois atletas de 18 anos permitidos na categoria de até 17 anos.