Semana da Mulher tem programação especial em Cambé

Pensando em todas as mulheres que são cambeenses desde o nascimento ou que decidiram construir uma vida aqui; pensando em todas as mulheres que trabalham fora ou que cuidam dos filhos; pensando em todas as mulheres que vivem com amigos, com um ou uma companheira, com seus bichinhos ou plantas. Pensando em todas as mulheres, a Prefeitura de Cambé vai disponibilizar diversas atividades para quem quer aprender a se maquiar, a fazer divulgações de seus produtos nas redes sociais ou até mesmo a dançar. A Semana da Mulher acontece em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta terça-feira, dia 08 de março, e vai contar com atividades que foram desenvolvidas pela Secretaria de Esportes e pela Secretaria de Cultura.

Atividades esportivas

A Secretaria de Esportes está promovendo diversas atividades voltadas para o público feminino por meio do programa Viva a Vida, que funciona desde 2014 e atende cerca de 400 mulheres. A programação começa já nesta segunda-feira (07) e conta com palestras, rodas de conversas, atividades físicas e aulas de ritmos musicais e dança. As atividades acontecem em diversos pontos da cidade, como na Praça CEU, no Jardim Silvino, no Santo Amaro e na região do Cambe IV. As atividades estão abertas para todas as mulheres da cidade, que só precisam comparecer no local no dia da atividade que desejam participar.

Telma Gamba, secretária de Esportes, conta que vão ser realizadas dinâmicas que reforcem a importância do autocuidado e que valorizem a autoestima das mulheres. “Esse programa visa não somente trabalhar a saúde da mulher com o exercício físico, mas também desenvolver ela de maneira integral, como a autoestima, a parte social, emocional e espiritual”, detalha Gamba.

Nesta segunda-feira (07), abrindo a semana de atividades, vão ser feitas palestras e rodas de conversa sobre o autocuidado e a autoestima das mulheres, abrangendo discussões sobre a saúde feminina e de beleza e estética. As palestras vão ser feitas em dois horários e locais: às 14h, no Centro de Convivência do Novo Bandeirantes (Rua Presidente Artur Bernardes, 225); e as 16h, no salão paroquial da Igreja São Francisco Xavier, no Santo Amaro (Rua Rio São Francisco, 200).

No dia 08, terça-feira, a pasta disponibilizou uma aula sobre ritmos de dança, às 14h, na Praça CEU (Rua Genésio Geraldo dos Santos, 451); e outra roda de conversa sobre autocuidado e autoestima, às 17h10, no Centro Comunitário do Cambé IV (Avenida Antônio Ramineli, 1081).

Na quarta-feira, dia 09, a aula de ritmos de dança continua, mas agora, às 14h30, no Ginásio de Esportes do Silvino (Rua Rio São Francisco, 420); às 14h, no salão paroquial da Igreja São Francisco Xavier, a pasta vai promover gincanas e alongamentos para as mulheres que comparecerem.

Fechando as atividades, na quinta-feira, dia 10, a Praça CEU recebe duas atividades: às 14h30 vão ser feitas as discussões sobre autocuidado e autoestima da mulher; já às 17h10, acontecem as gincanas e os alongamentos.

Para outras informações, você pode entrar em contato com a Secretaria de Esportes pelo telefone 3174-0275.

Atividades culturais

A Secretaria de Cultura também está mobilizada para oferecer oficinas e cursos para o público feminino na Semana da Mulher. A pasta vai disponibilizar três dias de atividades, incluindo aulas de artesanato, de maquiagem e manicure e de técnicas de venda e marketing digital. As oficinas começam nesta quarta-feira (09) a partir das 14h e é necessário fazer uma inscrição, que pode ser realizada até uma hora antes da atividade de interesse. As inscrições podem ser feitas presencialmente no Centro Cultural (Rua Otto Gaertner, 210), pelos telefones 3174-0278/3174-0288 ou pelo Facebook (https://www.facebook.com/cambecultura) e Instagram (https://www.instagram.com/secretariacultura.cambe/) da Secretaria de Cultura.

Jefferson de Oliveira, responsável pelo Departamento de Promoções Culturais, explica que cada uma das oficinas tem número limitado de vagas, que depende do espaço disponibilizado para as atividades. “Nós queremos que todas as vagas sejam preenchidas pelas mulheres, mas pedimos que elas não deixem para a última hora e já se inscrevam com antecedência para garantirem uma vaga”, ressalta. Segundo ele, entre as oficinas, as mulheres que quiserem vão poder participar de aulas de dança, que não precisam de inscrição prévia.

Iniciando as atividades, na quarta-feira, dia 09, vai acontecer a Tarde das Artes, com aulas de artesanato. As mulheres vão aprender a fazer cadernos personalizados, que podem ser usados como bloco de anotação, mini álbum fotográfico ou até mesmo comercializados. A oficina vai contar com 10 vagas, que podem ser preenchidas até às 13h da quarta-feira.

No dia 10, quinta-feira, as oficinas da Tarde da Beleza vão ensinar as mulheres a se maquiarem e a fazerem a própria unha, desde a higienização até a esmaltação. O objetivo da oficina é que as mulheres aprendam técnicas básicas e eficientes para fazer a própria maquiagem e unha. São 15 vagas para cada uma das oficinas, que podem ser preenchidas até às 13h da quinta-feira.

Na sexta-feira, dia 11, na Tarde de Negócios, as mulheres empreendedoras da cidade vão poder aperfeiçoar os conhecimentos sobre vendas nas redes sociais, além de técnicas de marketing, criação de conteúdo e técnicas de edição de fotos e vídeos para impulsionar as vendas. A oficina vai contar com 20 vagas, que podem ser preenchidas até às 13h da sexta-feira.

Exposição

Além das oficinas, a exposição de quadros da artista cambeense Pillar Santana também vai estar disponível para visitação, que será aberta para toda a população. A abertura da exposição vai ser às 13h30 na quarta-feira e segue até sexta-feira, às 17h.