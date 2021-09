Semana do Brasil 2021 oferece descontos de até 70%

Campanha do governo federal tem como objetivo estimular o consumo para aquecer a economia do país.

Entre os dias 3 e 13 de setembro acontece mais uma edição da Semana do Brasil, campanha criada pelo governo federal com para estimular o consumo no país e aquecer a economia.

Os descontos oferecidos pelas empresas podem chegar até 70%. Entre os estabelecimentos participantes estão: Amazon, Magazine Luiza, Aliexpress, Netshoes, Centauro, Booking, Shopee, Americanas, Shoptime, Submarino, Casas Bahia e Extra.

Os consumidores podem acessar o site oficial do evento para conferir a lista completa de participantes. As promoções vão desde roupas até vinhos.

Já as empresas interessadas devem realizar o cadastro pelo site. A expectativa dos organizadores é de que mais 20 mil estabelecimentos participem da campanha neste ano, o que representaria um aumento de 50% em relação ao ano passado.

Semana do Brasil

A Semana do Brasil tem como objetivo aquecer a economia em um mês em que há uma queda no consumo.

“Você tem, normalmente, no ano o evento dia das Mães, em maio, Dia dos Namorados, em junho, Dia dos Pais, em agosto, Dia da Criança, em outubro, o Black Friday, em de novembro e o Natal. E o ano setembro fica aí no meio, meio perdido, então geralmente as vendas caem”, explica Wagner Silveira Jr., presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas do Distrito Federal.

Segundo ele, a ideia é fixar a campanha no calendário nacional de eventos do comércio e da prestação de serviços.

“A gente tem que começar igual foi o Black Friday, começou bem tímido hoje é um evento bem marcante. E a gente espera que a semana do Brasil também seja igual aos outros dias de comemoração mensais”.

