Semana do Trânsito é encerrada em Cambé com atividades voltadas à educação e conscientização

A Semana Nacional do Trânsito, realizada em Cambé, encerrou-se na última quinta-feira (25/09) com diversas atividades voltadas à conscientização sobre a segurança no trânsito. As ações envolveram alunos, idosos e toda a comunidade, com o objetivo de promover uma cultura de paz e responsabilidade no trânsito.

A diretora do Departamento de Trânsito Municipal de Cambé, Thays Kuchenbecker, destacou a importância da integração entre as escolas e o município para a formação de uma consciência cidadã desde a infância. Segundo Thays, é essencial que as crianças comecem a entender desde cedo a importância da segurança no trânsito, seja como pedestres ou futuros motoristas. “Essa conscientização desde pequenos é fundamental para garantir que, na vida adulta, eles saibam se portar no trânsito, sempre pensando na segurança”, explicou.

A semana foi marcada por uma série de eventos, incluindo um museu de rua no calçadão da cidade e atividades nas escolas. O ponto alto foi a participação dos alunos do Colégio Maestro Andrea Nuzzi, localizado no Jardim Santo Amaro, que realizaram uma ação simbólica ao escrever “Paz no Trânsito” e participar de filmagens para reforçar a importância da campanha.

A professora e jornalista Nara Cordeiro, que há anos realiza campanhas pela paz no trânsito, também participou das atividades da semana. Nara compartilhou sua experiência pessoal traumática, que a motivou a lutar pela conscientização no trânsito. Há quatro anos, sua mãe foi vítima fatal de um atropelamento. Desde então, Nara realiza campanhas educativas e busca melhorias nas vias da cidade. Ela ressaltou que seu trabalho visa transformar a dor em uma luta por um trânsito mais seguro.

A Semana Nacional do Trânsito em Cambé foi organizada com o apoio da prefeitura, escolas locais, Sestran e a Patrulha Escolar, buscando engajar a população na discussão sobre segurança no trânsito. A expectativa é que essas ações tenham impacto duradouro, incentivando um comportamento mais consciente de motoristas, pedestres e ciclistas.