SÃO PAULO – Clientes com dívidas ativas entre R$ 200 e R$ 1 mil com as empresas Ativos S.A, Kroton, Tricard, Santander, Recovery, BMG e Cred-System poderão quitar seus débitos por R$ 100 através do Serasa Limpa Nome.

As sete empresas aderiram ao programa de renegociação promovido pela plataforma, que oferece condições especiais para o consumidor quitar suas dívidas. Com a extensão da campanha, a expectativa da Serasa é que mais de 25 milhões de dívidas possam ser quitadas.

“Neste momento delicado da economia, em que muitas pessoas perderam sua renda, trabalhamos para oferecer o máximo de ajuda para esta parcela significativa da população, trazendo mais empresas parceiras para a iniciativa de facilitar o pagamento de dívidas”, afirma Lucas Lopes, diretor do Serasa Limpa Nome.

Para ter acesso as condições de renegociação, o consumidor precisa acessar o site do Serasa Limpa Nome ou o aplicativo do Serasa disponível para Android e iOS.

Seguindo as recomendações das autoridades de saúde, as agências da Serasa, que fornecem atendimento presencial, permanecem fechadas. Porém, o consumidor também pode regularizar seus débitos financeiros pelo WhatsApp, através do número: (11) 98870-7025.

