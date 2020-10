Após 52 dias e 12 jornadas (quase) completas desde o início do Campeonato Brasileiro, a primeira rodada da Série A terá continuidade nesta quarta-feira (30), com dois jogos às 21h30 (horário de Brasília). O Corinthians recebe o Atlético-GO na Neo Química Arena, em São Paulo, enquanto o Bahia visita o Botafogo no Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

As partidas seriam disputadas em 9 de agosto, mas foram adiadas porque no dia 8 tanto o Corinthians, quanto o Bahia disputavam as finais estaduais contra Palmeiras e Atlético-BA, respectivamente. O Timão foi vice-campeão no Campeonato Paulista, superado pelo rival Verdão nos pênaltis. Já o Tricolor de Aço levantou a taça do Baiano, também levando a melhor nas cobranças de penalidades.

Foram duas sessões de treinos antes de mais um compromisso na Série A! Dragão preparado para enfrentar o Corinthians! PRA CIMA DELES! 🇹🇹🔴⚫#CORxACG #BRACG #DragãoTV pic.twitter.com/d1qqvAiH5o — Atlético Clube Goianiense (@ACGOficial) September 30, 2020

As equipes entram em campo na parte inferior da tabela da Série A. O Atlético-GO é quem vive momento mais favorável, na 13ª posição, com 13 pontos. Para o duelo na capital paulista, o técnico Vagner Mancini não terá o zagueiro João Victor e o atacante Janderson, emprestados ao clube pelo Corinthians. Por outro lado, voltam à equipe os atletas poupados no empate por 1 a 1 com o Botafogo, no último domingo (29): os laterais Dudu e Nicolas, o zagueiro Éder, o meia Chico e o atacante Gustavo Ferrareis. A expectativa é a reestreia do centroavante Zé Roberto, apresentado na terça-feira (29). O jogador defendeu o Dragão no início do ano, antes de se transferir para os Emirados Árabes Unidos.

O Timão, por sua vez, soma 12 pontos, é o 15º do Brasileirão e também pode ter a estreia de um reforço: o meia Juan Cazares, que estava no Atlético-MG. O equatoriano, que atuava com o também meia Romulo Otero – outra contratação recente do Alvinegro – no Galo, foi relacionado pelo técnico interino Dyego Coelho. O lateral Fagner, suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido na derrota por 1 a 0 para o Sport, na última quarta-feira (23), é desfalque. O substituto imediato é Michel Macedo.

O outro duelo da noite reúne times que figuram na zona de rebaixamento. O Botafogo é o 18º, com 11 pontos e uma só vitória em 11 jogos. O Glorioso é o “campeão” dos empates na Série A – são oito igualdades até o momento, incluindo a do último fim de semana, com o Atlético-GO. Para pegar o Bahia, o técnico Paulo Autuori segue sem o goleiro Gatito Fernandez, o zagueiro Marcelo Benevenuto e o meia Keisuke Honda, todos contundidos, assim como os laterais Guilherme Santos, Lucas Barros e Marcinho, afastados há mais tempo por lesão.

Quarta-feira é dia de voltar a campo com determinação e buscar a vitória. Pra cima, GLORIOSO!🔥⚫️⚪️



📸 Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/zA0HnIYP0B — Botafogo F.R. (de 🏠) (@Botafogo) September 29, 2020

O Tricolor de Aço, de Mano Menezes, tem menos problemas físicos, mas também está desfalcado. O lateral João Pedro, o meia Élber e o atacante Gilberto estão no departamento médico. Os dois últimos, que se machucaram na derrota para o Athletico-PR, por 1 a 0, no último sábado (26), participaram de parte do treino de terça-feira, mas não foram confirmados no jogo. O time baiano vive péssima fase, sem vencer desde a terceira rodada e ocupando a lanterna, com nove pontos. De lá para cá, foram três empates e seis derrotas.

Outras duas partidas precisam ser disputadas para conclusão da primeira rodada, mas ainda não foram remarcadas: Palmeiras x Vasco, também adiada devido à final do Paulistão; e Goiás x São Paulo, postergada pelo time goiano ter sido informado sobre a contaminação de vários jogadores pelo novo coronavírus (covid-19) horas antes da bola rolar.

Agência Brasil