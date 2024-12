Servidor público é agredido durante inspeção ambiental em Cambé

0:00

Na tarde desta segunda-feira (9), um caso de agressão chamou a atenção na cidade de Cambé, Paraná. Durante uma inspeção de rotina para verificar o descarte irregular de resíduos na rua Curitiba, um servidor público foi agredido por uma moradora com uma barra de ferro. O incidente também envolveu a agressão a um vizinho, de aproximadamente 64 anos, que teria denunciado a situação.

De acordo com o servidor Genivaldo, a inspeção foi realizada após denúncias de que a moradora estaria jogando fezes de animais e outros materiais na área pública. O servidor foi ao local verificar a situação e, ao questionar a moradora sobre a origem do lixo, ela negou as acusações, mesmo após outros vizinhos apresentarem vídeos que confirmavam o descarte irregular. Em seguida, a moradora retornou à residência, pegou um objeto de metal e atacou o vizinho denunciante, além de ferir o servidor público que registrava a ocorrência.

As agressões foram capturadas por câmeras de segurança instaladas na região e evidenciam a violência contra as vítimas. O servidor teve o celular danificado durante o confronto e registrou boletim de ocorrência na delegacia local. A Prefeitura de Cambé, por meio do prefeito Conrado Scheller, manifestou solidariedade às vítimas e afirmou que não tolerará situações de violência contra agentes públicos.

O prefeito destacou o trabalho de conscientização realizado pela administração para evitar o descarte irregular de resíduos e lamentou a atitude da agressora, classificada como “lastimável”. Ele também reforçou que a prefeitura dará suporte tanto ao servidor público quanto ao vizinho agredido e cobrará providências da Justiça para responsabilizar a autora do crime.

A equipe do Portal Cambé procurou a moradora envolvida no incidente, mas ela não foi localizada até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto para que ela apresente sua versão dos fatos.