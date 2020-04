A Secretaria da Saúde do Paraná segue em alerta para combate à dengue, epidemia instalada no estado desde o início do ano e que confirma 128.405 mil casos no boletim semanal divulgado hoje (22).

Aumentou também o número de mortes provocadas pela doença no Paraná: 6 óbitos que estavam em investigação, foram confirmados neste informe. Desde o início do monitoramento, em julho de 2019 até agora são 111 mortes causadas pela infecção .

O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, ressalta a necessidade da eliminação dos criadouros do mosquito Aedes aegypti; 90% dos focos estão nos domicílios, em áreas internas e externas, e por isso a importância da participação da população neste combate. “Em meio ao crescimento do número de casos da Covid-19, devemos redobrar o alerta à dengue pois, uma coinfecção, ou seja, pessoas acometidas pelas duas doenças, podem ter a saúde comprometida”, afirmou.

“A dengue não pode ser renegada em função do coronavírus; o mosquito transmissor da dengue continua se proliferando, as pessoas estão se infectando e morrendo e tudo diante de um quadro que pode ser minimizado com a eliminação dos focos. Já comprovamos que a remoção mecânica reduz a taxa de incidência; fizemos este tipo de ação em mais de 60 municípios que apresentaram diminuição na curva epidemiológica, por isso ressaltamos a importância da participação da população no combate”, disse Beto Preto.

Óbitos – Dos seis óbitos confirmados no boletim de hoje, dois são de residentes do município de Cambé; um homem de 81 anos sem comorbidade associada, e uma mulher de 71 anos, também sem registro de doença crônica associada.

Mais dois óbitos foram confirmados no Norte do estado; uma mulher de 63 anos, sem doença pré existente, moradora do município de Primeiro de Maio, e uma mulher de 68 anos, portadora de hipertensão, moradora de Alvorada do Sul.

Outros óbitos foram de: Marechal Cândido Rondon, uma mulher de 87 anos, com hipertensão e insuficiência cardíaca, e de Rondon, um homem de 57 anos que apresentava hipertensão e insuficiência renal crônica.

Dados – O número de casos confirmados de dengue aumentou em 11,94%. Na semana anterior eram 114.711 mil e agora são 128.405; uma diferença de 13.694.

Dados comparativos de abril de 2019 apontam que nesta mesma semana o Paraná tinha 4.308 casos confirmados. “ Atribuímos este grande aumento a maior circulação do sorotipo 2 do vírus da doença, situação que não ocorria desde 2008”, explica a coordenadora de Vigilância Ambiental da Sesa, Ivana Belmonte

Hoje o Estado tem 203 municípios em epidemia de dengue. Oito passaram para o patamar nesta semana: Pérola D´Oeste, Céu Azul, Espigão Alto do Iguaçu, Mamborê, Francisco Alves, Iporã, Rancho Alegre e Carlópolis.

Outros 30 municípios estão em situação de alerta; 7 entraram a partir deste informe: Paranaguá, Palmital, Cruzeiros do Iguaçu, Boa Vista da Aparecida, Catanduvas, Arapongas e Ortigueira.

Chikungunya – O boletim semanal da Sesa registra ainda um novo caso de chikungunya no município de Marialva, na região Noroeste.

Trata-se de uma mulher que esteve em janeiro no estado da Bahia, onde contraiu a doença que também é transmitida pela picada do mosquito Aedes Aegypti. A paciente está bem e segue acompanhada por um médico reumatologista.

Agora são 5 casos de chikungunya neste período no Paraná, todos os casos são importados, adquiridos em outros estados.

A zika, outra doença transmitida pelo mesmo mosquito, mantém 4 casos confirmados no estado; 3 são autóctones e um caso é importado.