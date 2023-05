Sexta-Feira (26) em Cambé: Bombeiros enfrentam desafios em múltiplos incidentes

Uma sexta-feira (26) movimentada exigiu o árduo trabalho dos bombeiros do 3º Grupamento de Bombeiros de Cambé. Diversos incidentes foram registrados ao longo do dia, demandando prontidão e habilidade dos profissionais para lidar com cada situação.

No início da manhã, às 8:01, uma colisão ocorreu na Av. Inglaterra, envolvendo uma motocicleta Yamaha YBR150 Factor ED e um automóvel Chevrolet Cruze LT NB AT. L. S., de 41 anos, sofreu ferimentos leves nesse acidente.

Pouco tempo depois, às 08:48, um atendimento pré-hospitalar foi realizado na Rua Rio Tietê. L. M. R. Z., um garotinho de 4 anos, sofreu ferimentos leves após uma queda de mesmo nível.

Ao longo da manhã, ocorrências de incêndio em vegetação foram registradas em diversos pontos de Bela Vista do Paraíso. Os bombeiros atuaram com rapidez e eficiência para controlar as chamas, protegendo a comunidade e o meio ambiente.

No período da tarde, às 13:29, um atendimento pré-hospitalar foi realizado na Av. Inglaterra. L. L. V., uma adolescente de 16 anos, apresentava ferimentos moderados.

Além disso, ao longo do dia, foram realizados atendimentos comunitários para proteção de pessoas em risco e mais um incidente de incêndio em vegetação foi combatido na Rodovia PR 090, km 2.

A rotina intensa dos bombeiros é um lembrete constante dos desafios que enfrentam diariamente para garantir a segurança e o bem-estar da população. Seu profissionalismo e dedicação são exemplos de coragem e comprometimento.

Agradecemos aos bombeiros do 3º Grupamento de Cambé por sua atuação incansável e desejamos uma pronta recuperação a todos os envolvidos nos incidentes. Que a comunidade valorize e reconheça o trabalho desses heróis, que arriscam suas vidas para proteger as nossas.