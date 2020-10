Sessões acontecem entre 09 e 12 de outubro; ingressos podem ser adquiridos antecipadamente com valor único de R$ 40,00 por carro

Entre os dias 09 e 12 de outubro o estacionamento do Catuaí Shopping vai se transformar pela segunda vez em um grande cinema a céu aberto. Após o sucesso da primeira edição, realizada em agosto, o shopping traz para a cidade mais uma oportunidade de entretenimento com total segurança.

Serão duas sessões por dia, com horários fixos às 19h e às 22h. A programação foi desenvolvida para atender diversos públicos. Tem filmes para os apaixonados pela saga Star Wars, para quem gosta de romance, aventura e muita ação e principalmente para a criançada nas sessões das 19h no sábado, domingo e segunda-feira.

O estacionamento terá capacidade para 55 carros e os ingressos têm valor único de R$ 40,00 por veículo. As vagas são limitadas para atender com rigor todas as determinações de segurança, como o distanciamento de 2 metros entre os carros. O posicionamento dos carros é por ordem de chegada.

Os restaurantes da praça de alimentação vão atender durante as exibições dos filmes. Será disponibilizado um link para os clientes realizarem os pedidos de dentro do carro. Cada veículo estará numerado com um prisma para facilitar as entregas dos pedidos e a comunicação com as equipes de apoio do evento.

Destaque especial para a programação de filmes infantis, pensados justamente para entreter as crianças neste feriadão com total segurança (confira abaixo)!

Os ingressos devem ser adquiridos antecipadamente no site: https://www.catuailondrina.com.br/.

Programação completa:

09/10 (SEXTA)

19h – Star Wars: o despertar da força

22h – Star Wars: os últimos Jedi

10/10 (SÁBADO)

19h – Frozen: uma aventura congelante

22h – A Culpa é das Estrelas

11/10 (DOMINGO)

19h – O Rei Leão

22h – Guardiões da Galáxia

12/10 (SEGUNDA)

19h – Frozen: uma aventura congelante

22h – Capitão América: guerra civil

SERVIÇO:

Cine Drive-in

Local: Estacionamento Catuaí Shopping

Data: de 09 a 12/10

Entrada: R$40,00 por carro

Ingressos antecipados: https://www.catuailondrina.com.br/

Coluna Bonita Ideia com Assessoria de Imprensa