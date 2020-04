O Sindicato do Comércio Varejista de Londrina-Sincoval, como correspondente oficial da FOMENTO PARANÁ, divulgou linhas de crédito emergenciais voltadas à empresários que precisam de capital de giro. Os recursos, de acordo com o Sindicato, podem ajudar na manutenção de salários e empregos em empreendimentos informais, MEI, Micro e Pequenas Empresas que estejam precisando de uma injeção de recursos neste momento tão atípico.

Essas linhas de crédito podem ser solicitadas por empreendedores informais que terão direito ao valor de até R$ 1.500,00, com juros de 0,41% ao mês;

Já os empreendedores formais (MEI/MPME) terão direito a solicitar de R$3.000,00 a R$6.000,00, com juros de 0,41% ao mês;

Há também a possibilidade de adquirir microcrédito através do Banco do Empreendedor. Os valores creditados ficam entre R$6.000,00 E R$ 20.000,00, com juros de 0,91% ao mês;

Para as Micro e Pequenas empresas, ainda, por meio do Banco do Empreendedor, também é possível angariar crédito entre R$20.000,00 até R$ 200.000,00, com juros a partir de 0,68%;

E por fim, ainda tem a possibilidade com as Linhas de Crédito BRDE que podem oferecer crédito acima a R$ 200.000,00 e as condições de juros e pagamentos são mediante consulta;

Pessoal, lembrando que o SINCOVAL oferece ainda prazo para início do pagamento do empréstimo, portanto, é um incentivo a ser considerado, já que agora o empreendedor precisa de fôlego para voltar a ativa!

Mais informações sobre essa condição ofertada pelo O Sindicato do Comércio Varejista de Londrina-Sincoval, pelo telefone: comercial (plantão): 43. 9.9692-0010. Ou pelos e-mails: wilson@sincoval.com.br ; comercial@sincoval.com.br .