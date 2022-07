‘Sine na Comunidade’ atende a região do Jardim Ana Rosa nesta terça-feira

Você já precisou de algum serviço do Sine e por não ter muito tempo ou por morar longe deixou de ir até a agência? Essa é uma realidade para muitas pessoas e, pensando nisso, a Agência do Trabalhador de Cambé desenvolveu a ação ‘Sine na Comunidade’, que vai levar os serviços prestados pelo setor para os bairros do município. O pontapé inicial da ação vai ser nesta terça-feira, dia 19 de julho, no Centro Comunitário do Jardim Ana Rosa, que fica na Rua José Gomes Redondo, 84. Os funcionários do Sine estarão disponíveis para atender a população das 9h às 17h. O ‘Sine na Comunidade’ vai acontecer uma vez por mês e as próximas ações serão nos dias 16 de agosto, 20 de setembro, 18 de outubro e 22 de novembro e os locais ainda serão definidos.

O ‘Sine na Comunidade’ vai disponibilizar à população todos os serviços que já são ofertados diariamente na Agência do Trabalhador, mas de forma mais individualizada, já que vai atender um número menor de pessoas. Quem procurar o Sine no dia da ação vai conseguir receber orientações gerais sobre os assuntos voltados à pasta, além de poder dar entrada no Seguro Desemprego, consultar as vagas de trabalho disponíveis e fazer a pré-inscrição para os cursos disponibilizados pelo município.

Segundo informações divulgadas pelo Sine, seis empresas da região vão estar com recrutadores no dia e, dessa forma, quem comparecer buscando um emprego já sai com a entrevista feita. Vão ser mais de 200 vagas disponíveis em diversas funções. Além disso, a equipe também vai estar disponível para auxiliar as pessoas que quiserem baixar e fazer o cadastro na Carteira de Trabalho Digital.

José Aparecido Rolim, secretário de Trabalho, destaca a importância de descentralizar os serviços oferecidos pelo Sine. “É essencial que a gente facilite a vida do munícipe, levando esse atendimento até ele ao invés dele precisar nos procurar. Muita gente deixa de nos procurar por não ter como vir, então temos que criar esses mecanismos para que todas as pessoas sejam atendidas”, finaliza.

Para a maioria dos atendimentos, é necessário apenas comparecer com os documentos pessoais, já quem quer dar entrada no Seguro Desemprego deve entrar em contato com a Agência do Trabalhador para consultar a lista completa dos documentos necessários. Nas terças-feiras em que o ‘Sine na Comunidade’ estiver em ação, os atendimentos na sede da Secretaria de Trabalho também seguiram normalmente, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h. A Agência do Trabalhador de Cambé fica na Avenida Inglaterra, 774 e o telefone para contato é o 3174-0443.