Sistema Valores a Receber: nascidos de 1968 a 1983 podem agendar saques a partir desta segunda-feira (14)

Brasileiros com valores “esquecidos” detectados pelo Sistema Valores a Receber, que tenham nascido ou aberto empresas de 1968 a 1983, já podem solicitar saque.



Começa nesta segunda-feira (14) uma nova etapa do Sistema Valores a Receber (SVR), que permite a solicitação do saque de quantias esquecidas em instituições financeiras para aqueles nascidos entre 1968 e 1983 ou que tenham aberto empresas no período.

Todo o processo de verificação de saldo a receber e solicitação do dinheiro deve ser feito pela plataforma oficial do SVR, do Banco Central (BC), não sendo possível fazer o procedimento por outros sites ou por meio de terceiros.

O agendamento dos saques pelos nascidos entre 1968 e 1983 poderão ser feitos até a próxima sexta-feira (18), com repescagem da categoria aguardada para o sábado (19), das 4h às 23h59 do dia.

Aqueles que perderem a data de solicitação e a repescagem terão que aguardar até o dia 28 de março para novos pedidos de saque.

Uma vez concluído o pedido, a instituição financeira responsável pelo valor “esquecido” tem até 12 dias úteis para realizar a devolução, sendo que aqueles que cadastrarem Pix podem receber antes desse prazo.

De acordo com dados do BC, aproximadamente 114 milhões de pessoas e 2,7 milhões de empresas já consultaram o SVR até o momento, sendo que do total 25,9 milhões de pessoas físicas e 253 mil empresas tinham recursos a receber.

Nível de segurança Gov.br

Quem quiser consultar se possui quantias “esquecidas” nos bancos por meio do Sistema Valores a Receber ou mesmo posteriormente solicitar o saque, deverá possuir uma conta no Portal Gov.br nível prata ou ouro.

O login, atualmente, possui três níveis diferentes de segurança: bronze, prata e ouro, que variam conforme dados informados por quem efetua o cadastro.

Cada nível disponibiliza serviços digitais diferentes, sendo cada vez mais completo conforme o maior nível da conta.

O sistema foi atualizado recentemente solicitando acesso prata ou ouro, excluindo o nível bronze do SVR, para garantir maior segurança do usuário nos procedimentos que envolvem a consulta e solicitação de saque.

