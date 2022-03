Sistema Valores a Receber: saques já podem ser agendados por nascidos até 1968

Valores esquecidos pela população podem ser conferidos pelo Sistema Valores a Receber e saques serão agendados conforme calendário do Banco Central.

Começa nesta segunda-feira (7) o agendamento dos saques dos valores esquecidos pela população em diferentes instituições financeiras, consultados pelo Sistema Valores a Receber (SVR), plataforma do Banco Central (BC).

Neste momento, podem solicitar o dinheiro esquecido os nascidos até 1968 ou empresas que tenham sido abertas até essa data.

Todo o procedimento deverá ser feito pelo site oficial do sistema do BC, desde a consulta de recursos pendentes até o agendamento do acerto da quantia.

Após concluir o pedido de saque, o banco responsável pelo valor esquecido terá até 12 dias úteis para concluir o processo, sendo que no caso de acertos via Pix o prazo pode ser menor.

Com a recente atualização do nível de segurança solicitado pelo Gov.br, qualquer pessoa poderá fazer a consulta, desde que o usuário tenha uma conta nível prata ou ouro no portal Gov.br.

Expectativa do sistema de consultas

De acordo com o balanço mais recente do BC, aproximadamente 114 milhões de brasileiros e 2,7 milhões de empresas já acessaram o Sistema Valores a Receber.

Do total, cerca de 25,9 milhões de pessoas e 253 mil empresas tiveram um retorno positivo sobre alguma quantia esquecida nos bancos.

Calendário de saques

A população foi dividida em três diferentes grupos para o agendamento dos saques do Sistema Valores a Receber.

Confira as datas de verificação dos valores e solicitação de pagamento de qualquer valor residual:

Entre 7 a 11 de março: podem realizar a conferência do saldo e fazer a solicitação de saque quem nasceu antes de 1968 ou abriu a empresa antes desse ano.

Caso o interessado perca as datas, poderá participar da repescagem no sábado seguinte (12 de março).

Entre 14 a 18 de março: podem conferir e pedir o saque aqueles nascidos entre 1968 e 1983 ou empresas fundadas nesse período. A repescagem desse grupo acontece dia 19 de março.

Entre 21 a 25 de março: nascidos a partir de 1984 ou empresas criadas a partir da data podem verificar o valor a ser recebido e solicitar o saque. A repescagem está marcada para o dia 26 de março para aqueles que perderem o prazo original.

Notícias Contábeis