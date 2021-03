Site da Secretaria da Saúde traz atualizações da vacinação em tempo real

Com a atualização em tempo real, os números diários da vacinação não serão mais publicados no Informe Epidemiológico da Covid-19.

Os cidadãos poderão acompanhar em tempo real como anda a vacinação contra a Covid-19 no Paraná. A Secretaria de Estado da Saúde lançou o vacinômetro, disponível na página inicial do seu site (www.saude.pr.gov.br) com todas as informações atualizadas pelos municípios. O monitor inclui o número de paranaenses imunizados, quantas vacinas foram distribuídas e aplicadas, tanto na primeira como na segunda dose.

Com a atualização em tempo real, os números diários da vacinação não serão mais publicados no Informe Epidemiológico da Covid-19.

Até as 17h desta terça-feira (23), o vacinômetro mostrava que 610.174 pessoas tinham sido imunizadas no Paraná. Foram aplicadas 807.926 vacinas das 966.380 distribuídas pelo Governo do Estado aos municípios, das quais 610.174 da primeira dose e 197.752 da segunda.

Na segunda-feira (22), o Governo do Estado distribuiu um novo lote de vacinas às 22 Regionais de Saúde, com a entrega de mais 369.650 doses. Elas fazem parte de duas remessas enviadas pelo Ministério da Saúde na última terça-feira (16) e no sábado (20). Com isso, os municípios já podem começar a vacinar os idosos acima de 70 anos.

Até o momento, foram nove lotes encaminhados pelo ministério, totalizando 1.500.450 doses recebidas pelo Paraná. De acordo com a Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações, as vacinas deverão ser aplicadas em três grupos prioritários: idosos, profissionais da saúde e povos de comunidades tradicionais e quilombolas.

Secretaria de Saúde do Paraná