Sorteios do Nota Paraná e Paraná Pay acontecem nesta terça

Os sorteios serão transmitidos de forma online pela página do Facebook do Nota Paraná. Confira a relação de prêmios dos programas e saiba como participar.

Os sorteios do Programa Nota Paraná e Paraná Pay, referentes às compras de janeiro, acontecem nesta terça-feira (11). Serão transmitidos online pela página do Facebook do Nota Paraná.

Importante instrumento de cidadania fiscal e combate à sonegação, desde 2015 o programa vem distribuindo valores entre créditos e prêmios para cidadãos que pedem o CPF na nota e instituições sem fins lucrativos. O programa agora também conta o Paraná Pay, uma nova opção para utilização dos créditos, contribuindo com o setor de turismo no Estado.

NOTA PARANÁ – Mensalmente o Nota Paraná distribui aos contribuintes paranaenses prêmios de R$ 10, R$ 10 mil, R$ 200 mil e o prêmio máximo, de R$ 1 milhão.

Além de devolver créditos e entregar prêmios em dinheiro aos contribuintes que colocam o CPF na nota fiscal, o Nota também destina valores para as entidades sociais cadastradas no programa e indicadas pelos cidadãos. As instituições não governamentais recebem os créditos das notas fiscais doadas e também concorrem a sorteios mensais nos valores de R$ 100 e R$ 20 mil.

Toda primeira compra no mês gera um bilhete ao participante do programa para os sorteios mensais, independentemente do valor gasto. Depois, cada R$ 200,00 em notas fiscais dá direito a um novo bilhete, com validade apenas para o sorteio do seu respectivo período.

PARANÁ PAY – O novo programa irá beneficiar todos os consumidores cadastrados no Nota Paraná e ainda ajudará a fomentar o turismo regional dentro do Estado, incentivando o consumo em milhares de estabelecimentos paranaenses.

OParaná Payterá sorteios exclusivos mensais e proporcionará uma nova opção para utilização de créditos do Programa Nota Paraná: o pagamento direto para aquisição de serviços ou produtos de empresas cadastradas ligadas ao setor turístico – como hotéis, restaurantes, pousadas, empresas de transporte e parques.

COMO PARTICIPAR – Para se cadastrar no Nota Paraná é só acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

Para participar dos sorteios do Paraná Pay o consumidor deve estar cadastrado no Nota Paraná e ter manifestado concordância com os termos de uso dos créditos e prêmios. Para aderir, basta acessar o perfil de usuário no site ou no aplicativo e clicar em concordar.

Para usar os créditos, os contribuintes também devem abrir uma conta na Carteira Digital Senff pelosite da Senff, para que seja possível realizar o pagamento online via QR Code.

COMO A EMPRESA SE CADASTRA –O Banco Senff é a primeira instituição credenciada para operar com a carteira digital do Paraná Pay e os estabelecimentos do setor turístico devem fazer o cadastro no site da Senff para poder receber pagamentos oriundos do programa.

Somente poderão se cadastrar na carteira digital aquelas empresas que fazem parte do Cadastur. O sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor de turismo no Brasil garante diversas vantagens e oportunidades de negócios aos seus cadastrados, sendo também uma importante fonte de consulta para o turista. As empresas que ainda não estão cadastradas podem fazê-lo no site da Paraná Turismo.

NOVO APP – No novo aplicativo do Nota Paraná o consumidor pode realizar e acompanhar ações relacionadas ao Nota Paraná e também ao Paraná Pay.

O aplicativo apresenta uma plataforma mais moderna e de melhor usabilidade. O consumidor pode visualizar suas notas fiscais, acompanhar os sorteios e consultar bilhetes, além de registrar reclamações e denúncias com geolocalização e outras funcionalidades.

Na nova aba do Paraná Pay, os contribuintes agora também podem converter os créditos para uso no turismo e acessar informações sobre as principais regiões turísticas do Estado, que ganham destaque no aplicativo.

Para instalar o aplicativo acesse a loja de aplicativos do seu celular iOS, App Store, ou Android, Google Play, localize o app Nota Paraná e faça a instalação. Se você já tem o app instalado, basta atualizar em sua loja digital.

EM DOBRO – O Nota Paraná tem mais uma novidade. Agora, as compras de combustíveis em postos distribuidores rendem ao consumidor bilhetes em dobro para concorrer nos sorteios mensais. A cada R$ 200 em notas fiscais geradas nos postos de combustíveis o contribuinte terá direito a dois bilhetes. Nos demais estabelecimentos vinculados ao programa, cada R$ 200 em notas fiscais com CPF identificado continuam gerando um bilhete.

Serviço

Sorteio Nota Paraná e Paraná Pay + Live Paraná Pay e outras informações

Dia e horário: terça-feira (11/05), às 9h30

Local: Página do Facebook do Nota Paraná

Agência Estadual de Notícias