Sucesso no universo online, pôquer conquista mercado brasileiro

O pôquer é um dos jogos de cartas mais tradicionais que existem e sempre despertou o interesse de milhões de pessoas ao redor do mundo. No Brasil, porém, a modalidade era, até bem pouco tempo, bastante nichada e, dessa forma, não costumava ter tantos praticantes.

Tudo isso mudou com a chegada e a ascensão do iGaming no mercado nacional. Agora, diversas plataformas oferecem as mais variadas opções de pôquer online para o público brasileiro.

Em pouco tempo, a modalidade, que tinha poucos adeptos, foi se popularizando. De acordo com a Confederação Brasileira de Texas Hold’em (CBTH), atualmente já são 7 milhões de praticantes de pôquer no Brasil.

Além da chegada das plataformas ao mercado brasileiro, outro ponto que tem contribuído para o crescimento do pôquer no país é o fato de diversas celebridades terem se apaixonado pelo jogo e virado “embaixadoras” da modalidade por aqui.

Entre os famosos que amam o jogo de cartas estão estrelas do futebol como Neymar, Ronaldo Fenômeno e Vanderlei Luxemburgo, o chef Henrique Fogaça, a ex-atleta olímpica Maurren Maggi, além do surfista Gabriel Medina e do influenciador Pyong Lee. Muitos outros nomes ainda poderiam estar nessa lista, o que mostra que o pôquer chegou para ficar no Brasil.

Afinal, com o universo online em expansão, qualquer pessoa interessada pelo jogo tem oportunidade de desfrutar da modalidade. E as plataformas oferecem diversas versões para pessoas em diferentes níveis, desde o iniciante até o praticante experiente que quer participar de torneios online.

A verdade é que em um mundo tecnológico como o nosso, formas de entretenimento online tendem a se tornar cada vez mais populares . Ainda mais quando aliam a comodidade do digital com toda a fama e a aura que gira em torno do pôquer.

Portanto, milhões de pessoas que, após verem um filme de Hollywood, sentiam vontade de experimentar a modalidade, mas não encontravam parceiros, agora não têm mais dificuldade para se aventurar no famoso jogo de cartas.

Pôquer online tem previsões otimistas para o futuro



Com o número sempre crescente de pessoas se interessando pela modalidade e procurando Notícias de Poker, a previsão para as empresas ligadas ao iGaming é bastante animadora para o futuro.

Isso porque o segmento, que já movimenta bilhões de reais no Brasil, deverá seguir sua trilha de crescimento. O pôquer, claro, é um dos carros-chefes do iGaming e, ao que tudo indica, conquistará mais alguns milhões de adeptos nos próximos anos.