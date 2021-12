Supermercado Miliozzi completa 33 anos de história no comércio cambeense

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

Inaugurado no dia 15 de dezembro de 1988, na Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, no Jardim Santo Amaro, em Cambé, o Supermercados Miliozzi completa nesta quinta-feira, 16, 33 anos de fundação.

Reginaldo Miliozzi contou ao Portal Cambé que o sonho do seu pai Ricardo Miliozzi era ser proprietário de uma lotérica e iniciou a construção de uma sala comercial de 48m² na Av José Afonso dos Santos, 514, mas o sonho esbarrou na burocracia da época, mas o espirito empreender da família Miliozzi os levou a empreender na época em um bar e mercearia, Reginaldo lembra que o negócio familiar começou com 10 engradados de cerveja e 4 de Coca-Cola e que todos da família mesmo trabalhando em outros empregos ajudavam a cuidar do novo empreendimento.

Hoje o Supermercado Miliozzi gera 140 empregos diretos e aproximadamente 50 empregos indiretos, “Nós damos muito valor ao primeiro emprego, ao jovem aprendiz, muitos jovens de Cambé tiveram como primeiro emprego o Supermercado Miliozzi”. Disse Reginaldo Miliozzi.

Aos 33 anos o Supermercado Miliozzi conta com uma loja de mais de 1.600², um depósito com 3.000² e um Magazine, todos na Av. José Afonso dos Santos no Jardim Santo Amaro.

O Supermercados Miliozzi faz parte da história de Cambé, contribuindo para o desenvolvimento comercial e social.