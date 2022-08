Supermercados Cidade Canção continuam seleção de colaboradores em Cambé

Os Supermercados Cidade Canção continuam o processo seletivo para contratar mais de 30 profissionais para cargos variados para a nova loja de Cambé. Há vagas para açougueiro, repositor, operador de caixa, fiscal e zelador. Não é necessário ter experiência, mas é preciso ter concluído o ensino fundamental. Há vagas também para pessoas com deficiência (PCD). A rede já contratou 120 colaboradores para a loja, o que totalizará mais de 150 vagas de empregos na cidade.

Os candidatos devem comparecer ao Sine, em horário comercial, munidos de carteira de trabalho e currículo – o processo de recrutamento continua nesta semana até o preenchimento das vagas. O endereço é avenida Inglaterra, 774, em Cambé. A contratação é imediata.

Sobre a rede de supermercados

Os Supermercados Cidade Canção pertencem à Companhia Sulamericana de Distribuição (CSD), empresa detentora das bandeiras Amigão Supermercados (São Paulo), São Francisco Supermercados (Mato Grosso do Sul) e Stock Atacadista (Paraná e São Paulo).

A CSD é uma das maiores redes supermercadistas do país, segundo o ranking da Associação Brasileira de Supermercados. Com sede em Maringá/PR, conta com 64 lojas e emprega mais de 9 mil funcionários.