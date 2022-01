Surto de Gripe: Prefeitura reforça equipe do 24h devido à alta procura de pacientes com sintomas respiratórios

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria de Saúde, reforçou a equipe de médicos e técnicos de enfermagem do Pronto Atendimento 24h, que é referência na cidade para atendimentos de síndromes respiratórias. O objetivo é auxiliar nos atendimentos e diminuir o tempo de espera da população. O número de pacientes que apresentam sintomas respiratórios está aumentando. Na semana passada o pico de atendimento do 24h de cidadãos com essa queixa foi de 80 pessoas, já nesta terça-feira (04/01) 231 pessoas procuraram o pronto atendimento.

Segundo a diretora do Departamento de Vigilância Epidemiológica de Cambé, Simone Lopes, estão sendo realizados exames para o vírus da Covid-19 e para outras doenças respiratórias como a Influenza. Ela acredita que, com maior número de funcionários, será possível diagnosticar e tratar mais pessoas em menos tempo e com isso a propagação destes vírus diminui. “Aguardamos os exames provenientes do aumento da procura para afirmar se estão relacionados à Covid ou a outros vírus”, aponta.

A diretora explica que a tendência é um aumento dos casos de quadros respiratórios como, por exemplo, o Coronavírus, por conta das reuniões de final de ano, pois são doenças contagiosas. Outro ponto para a alta de casos nas próximas semanas são as viagens, que aumentam a circulação do vírus entre cidades e estados.

O prefeito Conrado Scheller aproveitou a situação para fazer um alerta. “A pandemia não acabou e o relaxamento natural que vimos por todos os lados tem como consequência esse aumento de pessoas com sintomas. Esse período pós-festas de final de ano, onde há muita aglomeração e também muitas viagens para a praia, por exemplo, é um período crítico. Por isso, estamos reforçando as equipes de atendimento para tentarmos dar a melhor assistência para a população. Mas peço encarecidamente que todos mantenham os cuidados de sempre: distanciamento, álcool em gel, máscara e o principal: responsabilidade”, pediu.