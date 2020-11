Um homem foi preso suspeito de fazer saques fraudulentos do Auxílio Emergencial em Londrina, na região norte do Paraná, nesta segunda-feira (2), de acordo com a Guarda Municipal (GM). O suspeito estava com cerca de R$ 20 mil.

Conforme a GM, o homem fez saques em duas agências da Caixa Econômica Federal. Um vigilante desconfiou da ação e chamou os agentes de segurança.

O suspeito foi localizado pelos guardas e abordado no Centro de Londrina. Ele estava sozinho no momento da prisão, de acordo com a GM.

A Guarda Municipal informou que o suspeito afirmou fazer parte de um grupo que fornecia dados de beneficiários do Auxílio Emergencial, como CPF e números bancários.

O homem foi encaminhado e levado para a Delegacia da Polícia Federal (PF), em Londrina.

O caso é investigado.

Cobra News