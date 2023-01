Na noite de sexta-feira (27), uma equipe da ROTAM dos Soldados Mandelli, Guilherme, Henrique e Chanan, realizava patrulhamento no bairro Jardim Ana Rosa, em Cambé, quando avistou um indivíduo passando algo a outro em frente a uma residência conhecida por ser ponto de venda de drogas. Ao dar voz de abordagem, um dos indivíduos correu para o interior do quintal, mas foi interceptado e identificado como Luis Gustavo Bochi, maior de idade. Durante uma busca pessoal, foram encontrados R$ 10 reais com ele.

Interrogado sobre se estaria traficando drogas, Bochi confessou e indicou a equipe onde estaria a droga, encontrada em cima do forro da casa, totalizando 34 pinos de substância análoga à cocaína. Ele também mostrou onde guardava o dinheiro proveniente das vendas, no total de R$ 143,00, e disse que havia assumido a “biqueira” das 19h e deixaria às 00h. O segundo indivíduo conseguiu fugir e não foi possível abordá-lo.

Diante dos fatos e das evidências, Bochi foi preso e levado para a central de flagrantes em Londrina. A polícia continua investigando o caso e procurando o segundo indivíduo envolvido.