Suspeito do furto a Igreja Matriz é preso no Centro de Cambé

A Igreja Matriz de Cambé localizada na Rua França foi alvo de um furto que aconteceu no início da tarde do último sábado (29/05).

Câmeras de segurança do local registraram o momento em que o indivíduo entra na igreja, observa o interior e vai em direção a uma sala. Em seguida sai com o material, organiza e retira-se do templo. Ele acabou subtraindo um instrumento musical e microfones.

Nesta terça-feira (01/06), exatamente as 12h00, uma pessoa visualizou o suposto autor do crime andando na região central. De imediato o segurança da empresa privada deslocou até o local, na Praça Getúlio Vargas, onde foi encontrado ALEXSANDRO MARTINS TEIXEIRA de 40 anos.

Alexsandro foi detido pelo agente e na sequência, a Polícia Civil foi acionada para encaminhar o mesmo para as providências cabíveis.