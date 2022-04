Talento cambeense: Atleta de Cambé participará do Mundial de Kickboxing na Irlanda

A atleta cambeense de kickboxing Ana Clara Montini da Cunha foi convocada para a seleção brasileira Sub-19 para disputar o Mundial de Kickboxing na Irlanda, em Setembro. Ana Clara faz parte da equipe Alcateia Kickboxing e é a atual tricampeã paranaense, campeã da Copa do Brasil, vice-campeã brasileira e vice-campeã sul-americana.

O treinador da equipe Alcateia Kickboxing e pai da atleta, Beto Cunha, conta que Ana Clara é uma das principais lutadoras do país nas modalidades que ela disputa. Segundo Cunha, o nível do esporte no cenário nacional e na América Latina é muito alto e que nos últimos quatro anos a jovem vem conquistando títulos importantes nos principais campeonatos regionais, nacionais e internacionais. Cunha também explica que Ana Clara é especialista em três modalidades da luta que são Kick Light, Low Kicks e K1 e que ela luta todas as sete modalidades da arte marcial: Point Fight, Light Contact, Kick Light, Low Kicks, K1, Full Contact e Musical Forms.

“A dedicação de Ana Clara está apresentando ótimos resultados e assim ela se tornou destaque para ser convocada para a seleção brasileira”, detalha. Cunha afirma que a convocação de Ana Clara é a realização de um trabalho. “A gente trabalha realmente buscando a excelência do atleta, então a palavra orgulho não alcança tudo que a gente sente, é orgulho, satisfação, realização, sem dúvida nenhuma”, reforça o treinador.

Ana Clara conta que é atleta há dez anos e que está muito feliz e surpresa com a convocação. “Eu não sabia que podia chegar tão longe assim. Eu treino todo dia para melhorar constantemente e a cada campeonato procuro evoluir. É uma coisa que eu sempre gostei, é muito difícil, mas é uma coisa que eu gosto. Eu não sabia da minha capacidade e estou bem feliz com a minha conquista, que é resultado do meu esforço, e com a conquista do meu pai, que é ele que me apoia sempre, a minha equipe e a minha família”.

Cunha aponta que pelo kickboxing se tratar de um esporte olímpico, Ana Clara faz parte do elenco que esta se preparando para os Jogos Olímpicos em seis anos.