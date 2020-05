Na Sessão da última Segunda-feira o Vereador Paulo Soares usou a Tribuna da Câmara para repercutir denúncias que continua recebendo acerca dos altos valores das Tarifas de Água da Sanepar que segundo ele se agravaram neste período de Pandemia.

O Vereador colocou que muitos consumidores estão revoltados e sem entender o aumento absurdo em suas contas de Água.

Paulo protocolou Requerimentos e Pedido de Informação ao Prefeito, à Frente Parlamentar de Defesa do Consumidor da Assembléia Legislativa e ao Procon de Cambé solicitando apoio na apuração das denúncias. Ele também estendeu a solicitação ao Governo do Estado.

O Vereador relembrou que a Empresa já foi convocada pela Câmara mas que não adiantou. Segundo ele as explicações são sempre as mesmas e a falta de leituristas coloca em dúvidas sobre a transparência e precisão do consumo dos usuários. Ele também questionou a forma com que é feito o cálculo pela média de consumo e o constante argumento da empresa de que pode haver vazamentos.

Paulo destacou a transparência nos atos públicos é a base do princípio da Administração pública e que o Contrato da Empresa com o Município está em vias de ser renovado, ou seja, isso certamente pode dificultar o processo para este entendimento.