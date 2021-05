Tárik é o novo reforço do Tubarão para a Série B

O volante Tárik é o novo reforço da equipe principal do Londrina Esporte Clube para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador tem 28 anos e vem do Ituano, onde disputou o Campeonato Paulista.

Tárik Michel Kedes Boschetti é natural de Erechim, no Rio Grande do Sul, mas sua primeira equipe como profissional foi o Athletico Paranaense. Tem experiência fora do Brasil, com passagens pela Polônia, Finlândia, Japão, Itália e Grécia.

“Estou muito feliz de estar aqui, extremamente motivado, quando houve o convite do Londrina, não pensei duas vezes em aceita-lo, sei da força do Londrina em seus domínios e estou muito comprometido com o projeto”, destacou o novo reforço do Tubarão.

O volante comentou que por já ter enfrentado o Londrina em outras oportunidades e ter visto o quanto é difícil, pesou na sua escolha para fazer parte do plantel do Tubarão. “É uma pena que não podemos ter o torcedor do nosso lado neste momento, mas vamos buscar os melhores resultados para o Londrina”.

“Jogo como volante, posso fazer a função de primeiro volante como de segundo, tenho uma boa saída de bola, gosto de chegar ao ataque também e acredito que isso irá ajudar a equipe”, afirmou Tárik.

Aprovado nos exames médicos, Tárik já está integrado aos trabalhos com a equipe a partida da manhã deste sábado (22) e à disposição do técnico Roberto Fonseca.

Tárik chega ao Tubarão com o vínculo em definitivo até o final do Campeonato Brasileiro da Série B.

TÁRIK, volante

Nome completo: Tárik Michel Kedes Boschetti

Data de nascimento: 18/02/1993 (28 anos)

Cidade em que nasceu: Erechim-RS

Altura: 1,83m

Dominância: destro

Tamanho da chuteira que usa: 41

Instagram: @tarikmgb



Clubes como profissional:

2021: Londrina

2021: Ituano

2020: Ypiranga-RS

2020: Platanias Chania-GRE

2019: Platanias Chania-GRE

2018: Ypiranga-RS

2018: Virtus Fracavilla-ITA

2017: Portuguesa

2016: FC Honka-FIN

2016: Pusamania Borneo-POL

2015: FC Osaka-JAP

2014: Ferroviária-SP

2014: Athletico Paranaense

2013: Athletico Paranaense

