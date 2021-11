TECNOLOGIA – Polícia Militar apreende adolescente que utilizava drone para jogar drogas na cadeia de Cambé

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

Um caso até que inusitado chamou a atenção dos policiais da cidade de Cambé, onde um adolescente foi apreendido na noite do último dia 16 de novembro, manuseando um drone com a intenção de jogar drogas para o interior da Cadeia Pública.

Drone é um veículo aéreo não tripulado e controlado remotamente que pode realizar inúmeras tarefas.

De acordo com as informações, após denúncia, uma equipe de policiais deslocaram até as proximidades da cadeia, quando visualizaram o equipamento descendo próximo ao menor.

O suspeito foi abordado e em buscas, foram localizados no drone, 95 gramas de maconha.

Diante dos fatos, o adolescente juntamente com o material apreendido, foram encaminhados para a Central de Flagrantes para os procedimentos adequados.