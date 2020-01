O poker já é um dos maiores esportes individuais do Brasil. A temporada de 2019 foi recheada de conquistas importantes e a Temporada 2020 de poker promete grandes prêmios e muitas emoções.

Temporada de 2019 marcada por números e conquistas impressionantes

A principal competição nacional é o Brazilian Series of Poker (BSOP). Criada há mais de uma década, essa série consiste em sete etapas disputadas por todos os principais pontos turísticos do país e reúne milhares de competidores em cada uma de suas edições.

Segundo a Confederação Brasileira de Texas Hold’em (CBTH), o Brasil já conta com mais de 10 milhões de competidores e o nível do BSOP é equivalente à Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol.

Sendo assim, conquistar a primeira colocação geral dessa competição em um país com tantos entusiastas e atletas profissionais de qualidade é uma das maiores conquistas possíveis do esporte das cartas.

Se no futebol o grande destaque de 2019 foi o Flamengo, no poker o grande campeão da temporada foi Marcelo Mesqueu. O carioca, que em 2017 havia ficado com a medalha de prata após liderar durante quase toda a competição, dessa vez não deixou o título escapar e ainda conquistou a medalha de ouro com uma pontuação recorde.

Mesqueu terminou o sétimo evento com impressionantes 4.404 pontos, quase mil pontos acima de Saulo Sabioni, campeão da edição de 2018 que havia definido o antigo recorde de 3.617.

A vitória do carioca foi tão dominadora, que ao final da competição ele possuía quase o dobro de pontos do segundo e terceiro colocados, respectivamente, Luis Henrique Kamei (2.666) e Ricardo Nakamura (2.619).

Após ser primeiro colocado no Heads-Up, medalha de prata no Turbo Knockout, bronze no Turbo 4 Blinds e conquistar o sexto lugar no Main Event (evento principal) da primeira etapa do BSOP, o atleta começou o ano como líder do ranking e não saiu de lá até ter o título de campeão confirmado, tendo acumulado ao todo 41 ITMs (posições em que o competidor ganha prêmios), 19 FTs (mesas finais) e cinco títulos para conseguir o feito.

Além do título e o cobiçado bracelete de campeão brasileiro, a vitória de Mesqueu lhe deu direito a receber os buy-ins (taxas de inscrição) de todos os Main Event das etapas da temporada de 2020 e R$ 250 mil em premiações.

Quando perguntado em uma entrevista para o site SuperPoker se continuaria a disputar o circuito mesmo após ter se consagrado campeão, Mesqueu foi categórico em afirmar que considera participar da competição algo muito terapêutico e que ainda jogaria nos próximo anos.

2020 promete ainda mais competições grandiosas

Se a temporada de 2019 foi marcada por feitos e números impressionantes no BSOP, a temporada de 2020 promete ainda mais competições grandiosas tanto em nível nacional quanto internacional.

A realização de grandes campeonatos de poker ao vivo como o PSPC será uma das principais tendências do esporte. O evento só será disputado em Barcelona no mês de agosto, mas a busca pelos cobiçados Platinum Pass, passaportes que dão direito a entrada na competição com a viagem paga, já começou.

A 15ª temporada do BSOP também já conta com três etapas confirmadas. A primeira, que marca o início da competição, ocorrerá entre 30 de janeiro e 4 de fevereiro e será disputada em Brasília no renomado Royal Tulip Brasília Alvorada.

Além da primeira etapa na capital federal, já estão confirmadas duas etapas na cidade de São Paulo. A primeira ocorrerá entre 19 e 24 de março, enquanto a segunda será realizada entre 15 e 22 de julho.

Vale ressaltar que todas essas etapas distribuirão Platinum Pass para os primeiros colocados, sendo que a etapa de março em São Paulo distribuirá não apenas um, mas dois passes para os competidores.

Outra competição que merece ser mencionada é a clássica série internacional European Poker Tour (EPT). Assim como o BSOP, a temporada de 2020 já conta com três etapas confirmadas.

A primeira será realizada em Sochi, cidade que em 2014 já foi palco das Olímpiadas de Inverno, de 20 a 29 de março. Em seguida, de 23 de abril a 2 de maio, ocorre a etapa de Monte Carlo. Já o EPT Barcelona ocorrerá durante o período de 12 a 30 de agosto. Tanto o EPT Sochi quanto o EPT Monte Carlo também distribuirão Platinum Pass para os atletas vencedores.

2020 será enorme para o poker

Com grandes competições nacionais e internacionais no horizonte, o futuro do poker no Brasil e no mundo não poderia ser mais promissor e a modalidade deve crescer ainda mais e proporcionar muitas alegrias para os competidores e os fãs do esporte.