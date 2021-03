Temporal danifica casas e ruas de Cambé

Diversos pontos de Cambé, principalmente na região do jardim Santo Amaro, foram prejudicados com a forte chuva que caiu nesta terça-feira (9) na região. A ponte que fica na rua Pirapó/Bernardino de Campos, que liga o bairro ao jardim São Paulo com o Jardim Santo Amaro, ficou submersa com a força da água.

Populares mantém uma horta comunitária nas proximidades da ponte, mas ficou totalmente destruída pela chuva. A mesma ponte já havia ficado alagada e tinha sido interditada. O município afirma que a Secretaria Municipal de Planejamento está preparando um projeto para realizar uma obra no local.

Diversas casas ficaram alagadas e uma árvore caiu na avenida Gabriel Freceiro de Miranda e impede o trânsito da principal via da localidade. No último fim de semana, a chuva já havia atingido 12 famílias que tiveram casas danificadas com a força da água.