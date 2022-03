Tentativa de roubo de malote termina em confronto na zona norte de Londrina

Uma tentativa de roubo de um malote terminou em um confronto com a Polícia Militar, na zona norte de Londrina, nesta terça-feira (08). A ocorrência ainda está em andamento.

Segundo as primeiras informações da PM, a vítima ligou ao Copom e passou a localização. Ele contou ainda que teria sido seguido quando fazia o transporte do malote desde a Warta e em um determinado ponto da estrada, teria sofrido disparos de arma de fogo no veículo. Os tiros partiram do carro que estava seguindo a vítima.

Chegando na área do Heimtal, o carro suspeito foi seguido pela Polícia Militar. Os ocupantes não teriam obedecido os sinais sonoros e luminosos de parada.

“A PM ao se deparar com o suspeito houve o confronto”, apontou o tenente da PM, Emerson Castro. A situação ocorre próxima ao posto Leblon, atrás do camelo do Cincão, zona norte de Londrina. O helicóptero do BPMOA foi acionado e ajudou na localização dos suspeitos.

Na ação, dois suspeitos foram baleados e morreram no local. Segundo a PM, um terceiro ficou ferido e foi socorrido ainda na rua pelo Siate e Samu e mais um conseguiu fugir e está foragido. As diligências da polícia continuam em busca do fugitivo.

