Começa hoje a terceira etapa da Campanha de Vacinação contra a Influenza em Cambé. A vacina está disponível para professores de escolas públicas e privadas e adultos de 55 a 59 anos e, também, às pessoas do grupo de risco: crianças de seis meses a menores de seis anos; gestantes; mães no pós-parto – até 45 dias – e pessoas com deficiência física e intelectual.Devido à pandemia do novo coronavírus, a vacinação será por meio de agendamento pelo telefone das Unidades Básicas de Saúde (UBS) que participam da campanha: do Ana Rosa (3174-0228), Cambé 2 (3174-0244), Centro (3174-0474), Jardim Cristal (3174-0230), Guarani (3174-0233), Santo Amaro (3174-0232), São Paulo (3174-0240), Novo Bandeirantes (3174-0477) e Silvino (3174-0234).Segundo informações do Departamento de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde, estão disponíveis 28 mil doses da vacina. Há a perspectiva para a chegada de mais doses da vacina no município.Ainda segundo o departamento, 23.930 pessoas já foram vacinadas na cidade, durante a primeira e a segunda etapa da campanha.A vacina da gripe oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é a trivalente e protege contra o H1N1, H3N2 e Influenza B. A campanha está prevista para encerrar no dia 05 de junho.