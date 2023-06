Termina nesta sexta-feira (30) o prazo para alistamento militar obrigatório online

Se você é do sexo masculino, completa 18 anos em 2023 e ainda não fez o alistamento militar obrigatório online, saiba que o prazo se encerra nesta sexta-feira (30). O processo pode ser feito através do site https://alistamento.eb.mil.br/, ou pelo aplicativo do Exército Brasileiro, que pode ser baixado de acordo com o sistema operacional do seu aparelho celular no site https://www.eb.mil.br/aplicativos-mobile.

Para fazer o alistamento, é preciso ter em mãos o RG, CPF e comprovante de residência. Após o cadastro, imprima e guarde seu comprovante, e aguarde a segunda etapa, que será informada pela Junta Militar a partir de julho.

O chefe da Divisão de Serviço Militar de Cambé, Daniel Serezuela, disse que quem não fizer o alistamento no prazo fica em débito com o serviço militar e pode sofrer uma série de sanções como multa, não poder tirar o Título de Eleitor, não poder ser registrado em empresas, ter carteira assinada, participar de concursos públicos, cursar faculdade, tirar passaporte, entre outros serviços.

O alistamento também pode ser feito presencialmente, na Junta de Serviço Militar de Cambé, que fica na Rua Pará, 154, das 08h30 às 11h30 e das 13h às 17h. Para maiores informações, é só entrar em contato com a Junta através do telefone (43) 3174-0183.