TJ – PR realiza Processo Seletivo para estudantes de direito em Cambé

Processo de seleção consistirá em prova online, que ficará disponível das 14 às 17h30 do dia 1º de março de 2021, tendo duração de três horas e 30 minutos, e entrevista com a autoridade

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ-PR) torna pública a abertura de um novo Processo Seletivo, que tem por objetivo a formação de cadastro reserva de estágio não obrigatório remunerado, destinado a estudantes de nível superior de graduação em direito, no Gabinete do Juízo da 1ª Vara Cível e da Fazenda Pública de Cambé.

Poderá participar da seleção o estudante que, esteja cursando do quinto ao oitavo semestre no ato da inscrição, e quando do chamamento para contratação, possua idade mínima de 16 anos e esteja regularmente matriculado, e com frequência efetiva em cursos, presencial ou à distância, de instituições de ensino conveniadas com o TJ-PR, ou devidamente inscritas no Ministério da Educação (MEC) ou Secretaria Estadual de Educação (SEED).

Os estudantes admitidos desempenharão atividades em carga horária de 25 horas semanais, e contarão com o recebimento de bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 1.050,84, acrescido auxílio-transporte no valor de R$ 8,50 por dia efetivamente estagiado.

Para participar

Os candidatos interessados poderão realizar as inscrições, no período das 6h do dia 5 de fevereiro de 2021 até às 23h59 do dia 22 deste mesmo mês e ano, exclusivamente, por meio do site do TJ-PR, mediante o preenchimento do formulário eletrônico.

Seleção

Como forma de seleção, os candidatos serão avaliados por meio de duas fases, que consistirá em prova online, de caráter eliminatório e classificatório, e ficará disponível para realização das 14h às 17h30 do dia 1º de março de 2021, tendo duração de três horas e 30 minutos a partir do inicio de sua resolução. Já na segunda fase, será realizada entrevista com a autoridade solicitante.

Dito isto, o conteúdo programático (anexo I do edital) será constituído pelas seguintes áreas do conhecimento:

Direito Civil;

Direito Processo Civil;

Código Civil;

Código Processual Civil;

Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6830/80);

Código de Defesa do Consumidor.

Vigência

De acordo com o edital, o período de estágio não excederá a dois anos, exceto quando se tratar de pessoa com deficiência. Já a validade deste Processo Seletivo será de um ano, não prorrogável, a contar da publicação do edital de classificação final.