Quando você é perguntado sobre quem você é, geralmente acaba descrevendo suas características psicológicas, mas também, cita sua formação e/ou profissão, ou seja, desde sempre, encara-se a profissão, o trabalho como parte de quem somos! Mas infelizmente, isso é feito de forma automática, sem uma análise mais intensa de qual é nossa real intenção para com a sociedade em que está inserido! Mas qual é o papel que sua vida profissional tem tido na sua vida? Ela é apenas uma ferramenta para obter o sustento ou você consegue aliar trabalho com seu propósito de vida?

Para nos ajudar a avaliar essa questão, conversei com a coach e palestrante, Rossana Niero. Confira!

Rossana Niero.

Coluna Bonita Ideia: O que esperar do trabalho? Ele é foco de vida ou um instrumento para sustento?

Coach Rossana Niero: O trabalho faz parte da nossa vida e é um instrumento não só para o sustento, mas também para desenvolver, obter e realizar algo em prol do desenvolvimento econômico ou pessoal. Analisar a forma que vemos o trabalho está diretamente ligado com nossa satisfação pessoal. Já pensaram o por que pessoas ricas optam por continuar a trabalhar, mesmo não precisando do retorno financeiro? A resposta dessa pergunta tem relação com a forma que as pessoas veem o próprio trabalho. A maioria de nós, enxerga o trabalho como um distanciador social. Algo que elas precisam fazer para se sustentar, e por isso, deixam de aproveitar suas vidas e seu tempo de outra forma. Por isso a maioria não vê sentido em trabalhar tanto e ganhar pouco dinheiro no final do mês.

O ideal é entendermos o que fazemos como parte de um todo, e que sua função agrega e transforma a vida de alguém. Você não trabalha para uma empresa, você trabalha para pessoas. Seja direta ou indiretamente.

Coluna Bonita Ideia: Como aliar vida pessoal e vida profissional?

Coach Rossana Niero: Ao longo da nossa vida haverá momentos que teremos crises e não conseguiremos alinhar de forma equilibrada essas e outras esferas da vida. E o desequilíbrio entre as áreas acontecendo de forma arquitetada, não é ruim. Pense: se por determinado tempo você precisar focar em determinada área, como por exemplo sua vida profissional, espera-se resultados não tão bons nas demais áreas, como a vida social e uma rotina de descanso ideal. E quando fazemos isso de forma intencional, sabendo que precisamos focar por determinado tempo em uma área específica, não há grandes prejuízos.

Outro aspecto que atrapalha o andamento e o equilíbrio de nossa vida é sempre colocarmos coisas “urgentes” no lugar das coisas que são ‘importantes”, a ideia de resolver algo urgente, é para ser a exceção, e não a regra. Devemos ter claro quais são as prioridades!

Coluna Bonita Ideia: É possível identificar o propósito de vida: quando e como?

Coach Rossana Niero: Para falarmos sobre isso precisamos entender que propósito é ter um objetivo específico, fazer algo de forma intencional. Para isso, não necessariamente precisa ter relação com trabalho.

Existem pessoas que nunca entenderão qual o propósito de vida, já outras que vão descobrir isso muito cedo! De qualquer forma isso não é determinante para sucesso ou fracasso, haja vista que, nós estamos em constante mudança. Da mesma forma que hoje você gosta de algumas coisas, amanhã isso pode mudar e não fazer mais sentido. Toda vez que falamos de propósito, precisamos entender o que exatamente queremos descobrir, a maioria das pessoas usa essa palavra de forma generalista na qual, muitas vezes, estão buscando encontrar uma forma de realização profissional, ou de ser bem-sucedida, ou ter um ótimo retorno financeiro!

Existem várias formas e resultados diferentes para viver uma vida de propósito. Steve Jobs, assim como, Madre Tereza, viveram uma vida de propósito. Porém, com resultados diferentes, pois focaram em ações diferentes. Então, se questione, o que espero conseguir fazendo algo com propósito?

Coluna Bonita Ideia: Ter preguiça de ir ao trabalho é sinal de falta de identificação?

Coach Rossana Niero: De forma alguma, sentimos preguiça de várias coisas, inclusive de atividades na esfera pessoal, e como disse, nem sempre amamos todas as etapas do nosso trabalho, então é normal não sentirmos tanta empolgação para realizar algumas tarefas.

Nossa falta de identificação ou insatisfação com o trabalho ocorre quando sua função não está conectada com suas habilidades ou talentos. Muitas pessoas se frustram com o trabalho pois acreditam que precisam amar 100% de tudo que fazem. Em todo trabalho existem partes que não são tão prazerosas, por isso temos que focar no resultado.

Coluna Bonita Ideia: Quais ferramentas ou exercícios que posso praticar para “descobrir” meu propósito?

Coach Rossana Niero: Primeiro, não se cobre sobre ter de encontrar um propósito. Nem todos precisam se cobrar por algo que, muitas vezes, romantizamos. Criamos uma fantasia sobre propósito, e achamos que insatisfação profissional quer dizer ausência de propósito, mas não se esqueça que, muitas vezes, sua insatisfação tem relação com você não estar trabalhando com seus talentos e habilidades. Busque aquilo que desperte sua curiosidade, por que a paixão é o próximo passo para aquilo que te desperta interesse e sua colaboração com o mundo (propósito) pode estar linkado com seu talento.

Entenda que para viver um propósito não precisa necessariamente ter ligação com trabalho, você pode ter uma atividade paralela. E também existe a possibilidade do seu proposito mudar, nosso paladar muda, nossos gostos mudam, por que nossa intenção de fazer algo não mudaria?

Muitos psicólogos e eu também acredito que não é ideal, cobrarmos de jovens de 17 anos a escolha de uma carreira, sem ao menos que tenham experimentado trabalhar! O trabalho tem a função de depurar nosso paladar profissional. Só sabemos do que gostamos, experimentando. Se eu pudesse dar um conselho para um jovem antes de entrar na faculdade é: TRABALHE e só depois escolha sua profissão!

Trabalhar dá trabalho, não espere buscar algo que você faz por lazer e achar que aquilo que deve ser sua fonte de renda.

Mas acima de tudo, conheça mais suas qualidades, se não souber quais são, não conseguirá acreditar nos elogios ou reconhecimento que terá! Da mesma forma que se você não reconhecer seus defeitos você não conseguirá entender as criticas que recebe e não evoluirá!

Entenda, no que você é bom, aquilo que faz muito bem?!