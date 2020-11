Se tem uma coisa que a mulher gosta, é de cuidar das unhas!

Os homens talvez não entendam o porque existem tantos tipos assim. Mas para quem é viciada em esmalte e manicure como eu, a explicação para isso é muito simples: toda semana queremos algo diferente!

Ver as unhas sempre iguais enjoa. Por isso que estamos sempre variando na cor, no tipo, e até no formato.

Por isso que os esmaltes e tudo que seja para as unhas vende tanto. E as unhas postiças também entram nesse pacote. Confira quais são os top 10 tipos de unhas que estão na moda, e arrase!

Unhas de gel decoradas com glitter e em formato bailarina

1 – Unhas de gel

Este é um tipo de unha postiça que tem ganhado fãs pelo mundo inteiro.

Sua forma de alongar as unhas de forma que elas preservem o seu aspecto natural, garantindo mais força e durabilidade, é o que garante praticidade somada à beleza, que é o que toda mulher da atualidade busca.

Pode durar de 3 a 6 meses e unhas de gel decoradas são uma ótima opção às padronizadas.

Mas se você gosta de roer as unhas, talvez esse tipo não seja o ideal. Mas tem um que vamos falar mais pra frente – de porcelana – que resiste até a esta mania.

2- Unhas de fibra de vidro

Essa é a unha postiça mais cara, mas também a mais resistente!

Apesar de serem de vidro e bem duras, suas adeptas garantem que elas são bem leves.

São feitas no salão, onde produtos próprios para sua aplicação, assim como uma cabine de UV também é utilizada.

O procedimento é bem minucioso, pois os fios são finos e compridos, e devem ser cuidadosamente colados.

3- Unhas de porcelana

Após 2 horas de procedimento para a colocação destas belas unhas, você poderá contar com elas por um longo período.

Dependendo do procedimento e do crescimento das unhas, ele pode chegar a durar até 8 meses, mas neste meio tempo é necessário ir fazendo uma manutenção a cada 20 dias.

E demora para ficar pronto, porque esse alongamento é feito cuidadosamente, desde à raiz da unha.

Este é um tipo bastante resistente, que aguenta diversos tipos de impactos, sendo apropriada até mesmo para quem tem a mania de roer as unhas.

Muito dificilmente elas quebram ou descolam, e ainda garantem um aspecto bem natural. Não vai parecer que você está de unha postiça.

4- Unhas autocolantes

Já neste caso, se você roer as unhas não vão durar nada.

É um tipo bem básico de unhas postiças, que podem ser compradas em qualquer farmácia, e podem ser feitas em casa.

São baratas e fáceis de fazer. Mas só duram uma semana.

5- Unhas de seda

Este é um tipo muito parecido com as unhas de gel, o que muda é o material.

Dura cerca de 1 mês e meio, sendo necessário realizar pelo menos uma manutenção neste meio tempo.

Formatos

Formatos de unhas

6- Stiletto

Diretamente dos Estados Unidos, mais precisamente de Hollywood, foi onde sua fama começou.

Desde então, mulheres do mundo inteiro tem experimentado este estilo diferentão.

Geralmente é feito quando as unhas recebem algum dos tipos de alongamentos acima, porque só dá para fazer este formato se as unhas estiverem longas.

7- Amendoadas

Este é outro tipo de unha da moda, que consiste em deixá-la bem pontuda e levemente arredondada nas laterais.

8- Bailarina

Unhas bem compridas, levemente afinadas nas laterais, com as pontas bem retinhas.

9- Quadrada

Este formato marcou a moda dos anos 2000.

É um dos tipos mais utilizados desde então, e tende a garantir maior durabilidade, evitando que as unhas se quebrem facilmente.

10- Oval

O tipo mais clássico e básico de todos. Deixa as unhas mais redondinhas.