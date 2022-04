Top cinco destinos europeus para viagem de navio de cruzeiro

Conhecer a Europa é o sonho de muitas pessoas realmente. Vale a pena fazer um bom planejamento e conhecer o velho continente, mas você já imaginou ir a Europa de navio de cruzeiro?

Um sonho, não é mesmo? Faça um seguro viagem Europa e claro, aproveite cada momento de sua viagem. O navio é um veículo encantador, e que vale a pena ter em seu pacote de férias.

Claro que você precisa se organizar da melhor forma possível, dentro de suas finanças. Tire tudo com antecedência, e terá a disposição umas férias incríveis. O que você está esperando? Prepare as suas malas e conheça agora cinco destinos top europeus para sua viagem de navio.

Ilhas Baleares Espanha

Estas ilhas estão localizadas no Mar Mediterrâneo e tem um cenário impressionante. Um arquipélago formado pelas ilhas Malorca, Menorca, Ibiza, Formentera e Cabrera. A cor do mar é de tirar o fôlego, além do mais você verá locais históricos maravilhosos.

Lisboa – Portugal

Vamos agora dar um pulo na bela Lisboa, capital de Portugal. Existem dois portos localizados ao longo do rio Tejo.

Um passei magnífico e que você ficará encantado. Com certeza, um país repleto de paisagens maravilhosas, e claro, aproveite cada momento, portanto, tire o seu seguro viagem Europa para aproveitar cada momento.

Ilhas Gregas – Grécia

Um dos países mais lindos da Europa é a Grécia. É um local que possui mais de 6 mil ilhas espalhadas, e cada uma mais linda do que a outra. São praias paradisíacas e com águas calmas para o seu entretenimento. Tire lindas fotos dignas de um prêmio neste lindo país.

Costa Azul – França

A costa azul francesa é um local maravilhoso, sem sombra de dúvidas! Vale a pena sair um pouco do tradicional do belo país europeu, e conhecer a costa azul. De fato, é um destino muito procurado por vários turistas do mundo todo.

Já se imaginou em um navio de cruzeiro e telefonar para os amigos e dizer: estou na Europa e visitando a costa azul francesa! Eles ficarão maravilhados com sua viagem!

Litoral da Croácia

Eis outro país europeu que vale a visita. A Croácia é um país de muitas praias e lindas paisagens. Os recifes são excelentes lugares para visitar, além da beleza ímpar, você sentirá um ar de leveza e descanso.

Aproveite bem a comida local e conheça a história e cultura da Croácia. De fato, um país que cada vez ganhar popularidade entre os turistas.

Está vendo como existem lindos locais para conhecer na Europa? Você está convidado a escolher uma empresa de seguro viagem de sua confiança, e compre um bom pacote de turismo de navio de cruzeiro para conhecer estes lindos locais na Europa. Serão férias inesquecíveis.