Trabalhador morre após cair dentro de tanque de caminhão de transporte de combustível

Um homem que foi resgatado de dentro do tanque de um caminhão, em um posto de combustíveis na Avenida Roberto Conceição em Cambé, morreu na noite desta quinta-feira (2).

Rafael de Moraes Mendes, de 32 anos, é proprietário de um lava car e iria lavar o caminhão-tanque, quando passou mal por conta do forte odor de combustível.

Ele foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros e recebeu atendimentos do Samu. Socorristas realizaram manobras para tentar reanimar a vítima por mais de 30 minutos, que sofreu parada cardiorrespiratória. O homem, no entanto, morreu no local.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Londrina