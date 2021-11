Tragédia em Rolândia: Mãe e filha morrem em acidente com trem

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

Mãe e filha, de 32 e 6 anos, morreram na noite deste sábado (27), após um acidente com trem nas proximidades da Vila Oliveira, em Rolândia. De acordo com informações de testemunhas, o veículo, que era conduzido pela mãe, “morreu” e não ligou mais, permanecendo em cima do trilho.

A mulher e os outros dois passageiros desceram para tentar empurrar o veículo. No entanto, a mãe ficou para tentar tirar a criança de dentro do carro, mas não teve tempo suficiente e as duas foram atingidas pelo trem.

A mulher foi identificada como Vanessa Delfino e morreu ainda no local. O carro foi arrastado com a criança dentro e a menina, identificada como Laura Delfino, foi encontrada morta perto de um dos vagões, com diversas fraturas pelo corpo.