Uma tragédia marcou a tarde desta segunda-feira (24), um homem teria matado a ex-esposa, colocado fogo na casa e logo após tirou a própria vida, na Rua Sibipiruna no Jardim Novo Horizonte em Rolândia.

Segunda informações, a ex-esposa teria terminado o relacionamento com Alexandro Ferreira mais conhecido como ‘Gordinho do Paraguay’, o mesmo não aceitou o fim do relacionamento, teria então tirado a vida da sua ex, identificada como Edneia Rodrigues da Silva, a facadas.

Gordinho teria deixado sua filha em uma casa de um dos familiares e logo após foi cometer a fatalidade.

Os socorristas foram acionados para atender a ocorrência, com o apoio corpo de bombeiros, para conter as chamas que se alastraram pela residência, mais chegando ao local os socorristas constaram que ambos já estavam sem vidas.

Deste modo, o Instituto médico legal foi acionado para recolher os corpos.

