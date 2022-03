Treinador de Cambé lidera comissão técnica da seleção Paranaense Sub-16 de handebol no Brasileiro

O técnico cambeense de handebol Rodolfo Cyborg foi convidado pelo vice-presidente da liga de handebol paranaense, Erivalto Santos Oliveira, a liderar a comissão técnica da seleção paranense de handebol masculino cadetes Sub-16. O time disputará a fase regional do Campeonato Brasileiro de Seleção em junho e após classificação jogará na fase final no Rio de Janeiro, em agosto.

Cyborg explica que ele e os outros três integrantes da comissão técnica da seleção paranaense já estão avaliando jogadores para comporem o time masculino cadetes sub-16. “Queremos selecionar em torno de 40 atletas para que possamos definir os 16 que irão representar o Paraná no campeonato brasileiro”, detalha. Ele conta que a nova Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) retoma o Campeonato Brasileiro de Seleção esse ano, torneio que foi a porta de entrada ao handebol nacional para ele, já que atuou como jogador pela seleção paranaense Sub-16.

O técnico explica que os campeonatos brasileiros de seleções deixaram de ser realizados e foi dado início aos campeonatos brasileiros de Clube. “A desvantagem do brasileiro de clube é que só equipes com grande estrutura conseguem participar”, pontua. Segundo ele, a retomada dos Campeonatos Brasileiros de Seleção é muito boa, pois quando o atleta participa do paranaense ele pode se destacar e ser convocado para participar de um brasileiro pela seleção paranaense. “O brasileiro de clubes não consegue abranger todos os atletas então muitos deixam de ser vistos no cenário nacional então o brasileiro de seleções classifica os melhores de cada estado”, ressalta Cyborg.

O técnico conta que liderar a comissão é uma grande responsabilidade. “O Paraná sempre vai bem nos brasileiros de seleções”. Cyborg reforça que foi convidado principalmente pela sua experiência como treinador e atleta em competições de nível nacional e internacional. Desde 2014 ele é treinador das equipes de handebol de Cambé, além de ser professor de educação física na Secretaria Municipal de Esportes do município.