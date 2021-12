Três são mortos em confronto com a PM em Londrina

A presença dos socorristas do SIATE e do SAMU foi mobilizada, mas quando chegaram ao local, os acusados já estavam sem vida.

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

Três homens morreram em um confronto com policiais militares na noite desta segunda-feira (29), no Residencial Santos Dumont, localizado no Conjunto Ernani Moura Lima, região leste de Londrina.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), de acordo com denúncias, os suspeitos estariam ostentando armas e realizando a venda de drogas no local. Uma equipe da polícia teria realizado a abordagem, quando um dos rapazes correu para o interior de um dos apartamentos do condomínio. Quando os agentes foram até a residência, os três suspeitos teriam reagido à abordagem e foram alvejados pelos policiais.

A presença dos socorristas do SIATE e do SAMU foi mobilizada, mas quando chegaram ao local, os acusados já estavam sem vida.

No apartamento, os policiais apreenderam três armas de fogo, 220 buchas de crack e uma quantia em dinheiro.

A identificação dos mortos não foi divulgada.

Os corpos foram encaminhados ao IML de Londrina.

Cobra News