Trio é preso com arma de fogo após disparos na Estrada do Bratislava em Cambé

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

Três homens foram presos no último sábado (11/09) após disparos de arma de fogo, em Cambé. Segundo a Polícia Militar, a informação era que os tiros haviam sido disparados em um bar na comunidade Saltinho. Os homens fugiram na sequencia em uma camionete.

De acordo com testemunhas, eles seguiram sentido estrada Caramuru. Os policiais da equipe Patrulha Rural conseguiram abordar o veículo. Após diligências, foi constatado que o motorista apresentava sinais de embriaguez.

Um outro ocupante do carro, estava com os projéteis deflagrados no bolso e com uma pistola 9 mm. Já com o terceiro ocupante foram encontradas porção de maconha.

Os três foram presos e levados para a Central de Flagrantes. Os objetos apreendidos também foram encaminhados para a delegacia.

Tarobá News