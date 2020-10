O Tubarão venceu neste domingo o Volta Redonda, pelo grupo B, no estádio do Café. O triunfo foi por 1 a 0, graças a gol de falta de Adenílson.

Esta foi a última rodada do primeiro turno, a vitória deixou o Londrina acima do Volta Redonda e dentro do G4, o Londrina sobe para a terceira posição, com 14 pontos, e garante o time dentro do G-4 no fim do primeiro turno. O Volta Redonda cai para a quarta colocação, com 13. Os dois ainda podem ser ultrapassados pelo Criciúma, que joga na segunda-feira, contra o Brusque.

O Volta Redonda entra em campo no sábado, quando recebe o Boa Esporte, às 15h (de Brasília), no estádio Luso-Brasileiro. O Londrina joga no domingo, contra o Criciúma, às 20h (de Brasília), no Heriberto Hülse. As partidas são pela 10ª rodada da Série C.