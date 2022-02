Tudo o que você precisa saber sobre a Mega Sena

Hoje a maioria dos países tem jogos de loteria legalizados pelo governo – e o Brasil não é exceção. No país existem vários jogos de loteria populares, sendo que a maioria já existe há décadas. No entanto, é indiscutível que a Mega Sena é a maior e mais popular loteria do país.

No entanto para os iniciantes as dúvidas são inevitáveis. “Como faço jogar na Mega Sena? Qual a data do sorteio? O que você deve fazer para realizar uma aposta? Quais são os prêmios?”. Se você está procurando as respostas para essas perguntas, veio ao lugar certo!

Entendendo melhor a Mega Sena

A Mega Sena é um jogo de loteria brasileiro que foi criado em 1996. É operado pela Caixa Econômica Federal – uma das maiores instituições bancárias estatais da América Latina.

Além de dar aos seus jogadores a oportunidade de ganhar grandes somas de dinheiro, a Mega Sena ajuda o governo a arrecadar recursos para o Fundo Nacional de Segurança Pública do Brasil, além de alguns outras iniciativas públicas e sociais.

Quando se trata dos resultados da Mega Sena, cada concurso consiste em um sorteio onde há bolas em uma gaiola esférica giratória com números que vão de 01 à 60. O sorteio da Mega Sena ocorre duas vezes por semana, às quartas e sábados, e é concluído apenas após seis números únicos serem sorteados.

Os resultados da Mega Sena, além das lotéricas físicas, são disponibilizados online logo após os sorteios – você pode ver os últimos resultados da Mega Sena aqui.

Como jogar na Mega Sena?

Para jogar na Mega Sena, você precisará escolher pelo menos 6 números. Você pode apostar em até 15 números, mas vale ressaltar que a quantidade de dinheiro que você terá que pagar pela aposta cresce junto com suas chances de ganhar.

Se você não está disposto a escolher os seus números, pode optar pela “Surpresinha”, modalidade em que o computador irá gerar os seus números de forma aleatória.

Além disso, a Mega Sena permite que você insira seus números escolhidos para dois, quatro e oito sorteios consecutivos com antecedência. Esse tipo de aposta é conhecida como “Teimosinha”.

A venda dos bilhetes para a Mega Sena é interrompida três horas antes do sorteio, que ocorrem às 20h (todas às quartas e sábados). Ao longo de sua história a Mega Sena já sorteou prêmios milionários mudando a vida de muitos apostadores.

Se não quiser correr o risco de ficar de fora, você pode fazer sua aposta com alguns dias de antecedência. Além disso, como falaremos a seguir, você pode fazer sua aposta online. Dessa forma, você conseguirá resolver tudo rapidamente e sem ter que lidar com uma longa fila.

Realmente posso apostar na Mega Sena Online?

Para jogar na Mega Sena, você pode realizar apostas online! A Caixa Econômica Federal tem um site onde você pode comprar bilhetes de loteria (incluindo os bilhetes da Mega Sena), além de um aplicativo que pode ser instalado em seu smartphone.

No entanto, existem alguns requisitos que você precisará atender para apostar dessa forma. Para começar, você precisa ter uma conta aberta na Caixa Econômica Federal para efetuar a aposta; o que pode ser um fator limitador para alguns.

Como alternativa, você sempre pode utilizar uma plataforma de loterias online autorizadas para comprar um bilhete da Mega Sena em seu nome. Existem muitas empresas que se especializam em fazer exatamente isso.

Na LottoPark.com Brasil é possível conferir os últimos números vencedores da Mega Sena, monitorar os próximos concursos e ver as notícias, dicas e estratégias recentes sobre todos os seus jogos de loteria favoritos. Vale a pena conhecer!