Uma parceria do Governo do Estado com a Uber pretende ampliar os estoques dos bancos de sangue no Paraná, que baixaram com a pandemia da Covid-19. O aplicativo de transporte vai oferecer descontos nas viagens de doadores de sangue que se deslocarem até o Hemepar, em Curitiba, e aos hemocentros de Londrina e Maringá, no Norte e Noroeste do Estado.

A ação começa nesta quarta-feira (15) e vai até a próxima, no dia 22 de abril. Um código promocional para o deslocamento até as unidades ou a partir delas será liberado pela UBER para os usuários do aplicativo que agendarem e realizarem a doação.

Por causa do feriado de Tiradentes, o Hemocentro de Maringá não abrirá na terça-feira (21) e os de Curitiba e de Londrina, não estarão atendendo na segunda (20) e terça-feira.

Para o governador Carlos Massa Ratinho Junior, a iniciativa pode formar uma grande corrente para salvar vidas no Paraná. “Precisamos da ajuda de quem já é ou pretende ser doador de sangue, porque o estoque está muito baixo. A Uber se colocou à disposição nesta importante e inovadora parceria, transportando os doadores de forma gratuita”, disse. “Também precisamos do auxílio da população para abastecer os bancos de sangue e atender os hospitais do Paraná. Toda ajuda é fundamental”, afirmou.

“Em um cenário de pandemia, a união do governo com setor privado e a sociedade é extremamente importante para que possamos encontrar soluções inovadoras para nossos desafios coletivos”, afirma o superintendente de Inovação do Governo do Estado, Henrique Domakoski. “Esta parceria entre Hemepar e Uber é um exemplo disso, uma ação inovadora para ajudar a resolver um desafio importante que estamos enfrentando”, ressalta.

CÓDIGOS – Em Curitiba, as pessoas que aplicarem o código UBERHEMEPARCWB terão até R$ 30 de desconto em duas viagens para ir e voltar de Uber ao Hemepar. Nas outras duas cidades, o desconto é de R$ 20,00, ao usarem o código UBERHEMEPARLDB para Londrina e UBERHEMEPARMGF para Maringá. Ele precisa ser adicionado no aplicativo antes das corridas (confira as instruções abaixo).



ESTOQUES – De acordo com a diretora do Hemepar, Liana Labres de Souza, a necessidade de sangue, que já é grande durante todo o ano, agora é ainda maior. A unidade está coletando, em média, 90 bolsas de sangue por dia, sendo que a necessidade neste momento é de 120 bolsas/dia.

“A situação só não está mais crítica porque o isolamento reduziu os acidentes de trânsito e os traumas agudos, além do cancelamento das cirurgias eletivas”, explica Liana. “Os pacientes crônicos continuam com seu atendimento necessitando de transfusões frequentes. Portanto há necessidade de entrada de doações diariamente de forma agendada a fim de não aglomerar pessoas e mantendo o estoque em nível que atenda a demanda”, conta.

Em Londrina, uma campanha logo no início do isolamento garantiu um bom estoque de sangue. “Nosso foco agora é ir atrás de doares das tipagens mais demandadas, como O- e A-, além dos fenotipados, que têm um tipo de sangue menos frequente”, explica o coordenador do Hemocentro, Fausto Trigo. “A iniciativa da Uber vai ser um atrativo para aumentar as doações nas unidades que mais precisam”, afirma.

AGENDAMENTO – O Hemepar adotou diversas medidas para evitar aglomerações. Por isso, é necessário agendar previamente a doação pelo aplicativo ou site do PIÁ (www.pia.pr.gov.br) ou (www.saude.pr.gov.br/doacao) dúvidas quanto ao agendamento podem ser sanadas pelo telefone (41) 3281-4000. São distribuídas 98 horários pelo agendamento on line.

“Aliada às nossas medidas, a parceria com a Uber vai dar ainda mais tranquilidade aos doadores, que poderão ir e voltar de forma segura, sem passar por aglomerações e sem precisar utilizar o transporte público. E salienta que o desconto oferecido é pelo aplicativo da Uber e não pela rede Hemepar”, ressalta Liana.

ORGANIZAR – O Hemocentro de Maringá também adotou o agendamento pelo PIÁ ou pelo Whatsapp (44) 3011-9151. “O agendamento está ajudando a organizar nosso fluxo de doação e evita que muitas pessoas venham aqui em um mesmo horário”, afirma a diretora Márcia Momesso. “Da mesma forma, a parceria com a Uber vai facilitar o deslocamento dos doadores, já que o hemocentro fica em um lugar mais afastado e muitos deles vêm de ônibus, inclusive de cidades vizinhas”, diz.

REQUISITOS – Os bancos de sangue também orientam que o doador deve seguir as recomendações das autoridades de saúde pública para saber se pode sair de casa com segurança. Além disso, também é necessário preencher alguns requisitos para a doação: ter entre 16 e 59 anos (menores de idade precisam estar acompanhados de um responsável e acima de 60 anos seguimos as orientações das autoridades e recomendamos ficar em casa, após passar a pandemia poderão retornar a doar sangue), boas condições de saúde, não estar tomando antibióticos ou medicamentos de uso contínuo, entre outras recomendações.



UBER – A iniciativa faz parte de um compromisso anunciado pelo CEO da Uber, Dara Khosrowshahi, de fornecer em todo o mundo 10 milhões de viagens e entregas gratuitas de alimentos para profissionais de saúde, idosos e pessoas em necessidade durante a pandemia.

O apoio aos bancos de sangue no Brasil teve início na última semana, com campanhas no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza e Teresina, e está sendo ampliado para novas cidades conforme a situação emergencial dos estoques. A orientação do Ministério da Saúde é que as doações de sangue devem continuar acontecendo durante a pandemia.

Veja como ativar a promoção:

1. No aplicativo da Uber, selecione a opção “Pagamento”.

2. No item “Promoções”, selecione a opção “Adicionar código promocional”.

3. Insira o código UBERHEMEPARCWB (Curitiba), UBERHEMEPARMGF (Maringá) e UBERHEMEPARLDB (Londrina).

4. Por último, clique em “Adicionar”.

*O código é válido para duas viagens tendo o Hemepar ou os hemocentros como origem ou destino.

Endereços:HEMEPAR – Travessa João Prosdócimo, 145 – Alto da XV

Atendimento de segunda a sábado, das 7h30 às 18h

HEMOCENTRO DE LONDRINA – Rua Claudio Donizeti Cavalieri, 156 – Jardim Tarumã (ao lado do Hospital Universitário)

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h, e aos sábados das 8h às 17h30 (a unidade não abrirá no feriado, retornando na quarta-feira, 22)

HEMOCENTRO DE MARINGÁ – Avenida Mandacarú, 1600 – Vila Santa Izabel (ao lado do HU)

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h30 e aos sábados das 7h às 12h30. A unidade não funcionará na terça-feira (21), mas abrirá na segunda-feira (20).