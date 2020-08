Estão abertas as inscrições para estudantes interessados em solicitar isenção do pagamento da taxa do Vestibular 2021 da UEL, que será realizado em fase única, em 14 de março. Têm direito à isenção somente estudantes do Ensino Médio matriculados na rede pública de ensino. Os candidatos podem participar por meio do cadastro Número de Identificação Social (NIS) do CadÚnico.

As inscrições devem ser feitas no site da Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS) e vão até 19 de agosto. O estudante que comprovar a documentação exigida terá direito a 100% de isenção do pagamento da taxa do Vestibular.

ANÁLISE SOCIOECONÔMICA – Em uma segunda etapa, a UEL oferecerá a oportunidade de isenção e descontos de 30% e 50% do valor da inscrição por meio de Análise Socioeconômica, que será feita pela equipe do Serviço de Bem Estar à Comunidade (Sebec).

As inscrições serão feitas entre 31 de agosto e 10 de setembro e o resultado final será divulgado em 23 de setembro. Nesse caso o estudante deverá preencher o formulário eletrônico disponibilizado no portal da Cops e enviar os documentos exigidos pela Internet. O valor da inscrição do Vestibular 2021 deverá ser definido pelo Conselho de Administração, nas próximas semanas.

Agência Estadual de Notícias